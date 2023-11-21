الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور (صور)

افتتاح فرع هيئة التنمية
افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية، فيتو

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، والدكتور ناهد يوسف - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء حازم عنان - نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية بافتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بدمنهور فى إطار دفع عجلة الاستثمار  والإنتاج وإستراتيجية الدولة لدعم الصناعة والاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين،بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة،وعلى باشا الحصافي - مدير مكتب خدمة المستثمرين،و محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وتم تفقد المبني المكون من مكاتب مجهزة لاستقبال، وخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمستثمرين كاستخراج التراخيص اللازمة داخل او خارج المناطق الصناعية كالسجل الصناعي وتراخيص التشغيل.

أكدت نائب محافظ البحيرة، أن افتتاح الفرع يأتي ضمن إستراتيجية المحافظة للتيسير على المستثمرين،وتذليل العقبات ووفقا للتوسع الذي تشهده المحافظة في إقامة المصانع والمشروعات الإقتصادية المتنوعة، مشيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تحركا كبيرا وغير مسبوق لدعم المستثمرين وزيادة الاستثمارات والآفاق الإستثمارية حيث تخطو المحافظة خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية لدعم الإستثمار الجاد والوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض الواقع نظرًا لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والإقتصاد الوطني، كما أن المنطقة الصناعية تعد من المناطق الصناعية الواعدة القادرة على ذلك حيث تعد البحيرة من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبه لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات.

أكدت الدكتورة نهال بلبع، على تشجيع الإستثمار الجاد،والهادف،وتوفير المناخ الإستثمارى،وتقديم كافة التسهيلات،والتيسيرات للمستثمرين الجادين،وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم،وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية،وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم. 

و أشارت الدكتورة ناهد يوسف، الى أن افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور سيسهم فى تقديم جميع الخدمات لمستثمري البحيرة، حيث يستهدف رفع الأعباء عن كاهل المستثمرين وتشجيعًا لقطاع الصناعة، وتوفير الخدمة داخل المحافظة، بديلًا عن الإنتقال إلى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة، مؤكدة أن الهيئة إتخذت العديد من الإجراءات والخطوات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة وتسهيل التراخيص، كما تقوم بالتعاون المستمر لتذليل أى معوقات أمام الحركة المتزايده للصناعة والإستثمار التي تشهدها مصر حاليًا.
 

 

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