جامعة حلوان: توفير فرص تدريب عملية للطلاب داخل المصانع

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات.

تدوير المخلفات

ووقع الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بروتوكول التعاون مع الدكتور أيمن محرم عضو مجلس الإدارة المنتدب.

الإصلاح الاقتصادي الشامل

ويأتي ذلك في إطار التوجه لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر،٢٠٣٠ لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط كخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين وذلك للاستفادة من المشروعات البحثية التى تقوم بها جامعة حلوان في الكليات والمجالات المختلفة لديها وقيام شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات بإعداد دراسة لنظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة وكذلك توفير فرص تدريب عملية للطلاب داخل المصانع والمشروعات والقطاعات المختلفة لديه.



وتقوم شركة ارتقاء بتقديم دراسة وافية وخطة لتنفيذ نظام متكامل للتعامل مع المخلفات الصلبة التى تنتجها جامعة حلوان موضح فيها آلية التنفيذ ومجال الخدمات ومحددات التشغيل الفعلي والمدة اللازمة للتنفيذ وفقا لنطاق الخدمات المطلوبة ويتم التفاوض عليها بين الطرفين.

تفاصيل إنشاء جامعة حلوان

وأنشئت جامعة حلوان عام 1975م وتضمّ العديد من الكليات منها كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، في 26 يوليو 1975م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات بما تنفرد به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية (كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية).

كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى. تضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

تقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدان، وقد تم وضع حجر الأساس عام 1975 وتم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة.

ومنذ أن استقرت الجامعة في موقعها بدأ الاهتمام بالبيئة المحيطة بها وهي مدينة حلوان ومنطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وذلك من خلال مؤتمرات وندوات لتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.