محمود العسيلي، أنشأ مسارا موسيقيا جديدا، وشارك في بطولة فيلم سينمائي وحيد

يحتفل الفنان محمود العسيلي، بعيد ميلاده الـ41 عاما، فهو من مواليد 10 من شهر ديسمبر عام 1982م بعزبة العسيلي التابعة لمركز المحلة الكبرى في مصر.. ويعتبر صاحب الخط الفني المتميز من بداية مسيرته الموسيقية وحتى اليوم، فلم يستنسخ فنانا أكبر منه أو يسير وفق توجيهات فنية محددة، واستطاع وضع خط ومسار موسيقي خاص به هو فقط..

ومضات من مسيرة العسيلي الموسيقية

ولاقى هذا المسار استحسانا وقبولا جماهيريا كبيرا على مستوى بلده مصر أو مختلف الدول العربية.. فكان مطرب وملحن لأغنياته التي حقق نجاحا كبيرا ومنها على سبيل المثال أغنية “مجنونة”، وأغنية “رايح على فين” وأغنية “تبات ونبات” رفقة الفنانة بشري والتي حققت نجاحا كبيرا ليصبح من أبرز نجوم الغناء والتلحين على الساحة الفنية المصرية..

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نجاحات استثنائية

وقدم بعدها الكثير من الأعمال والألبومات الناجحة والديتوتهات التي لاقت صدى شعبيا ونقديا كبيرا كالديو الغنائي الي جمعه بـ مي سليم ومحمد كيلاني فى أغنية “أكيد في مصر”. وديو رفقة مطرب الراب زاب ثروت فى أغنية “كام واحد”.

كما كانت له تجربة تمثيلية واحدة فى فيلم “خليج نعمة” للمخرج مجدي الهواري والمؤلف أحمد البيه.. ومن أصبح يشارك بالأعمال الفنية فى تأليف وتلحين وأداء أغانيها وليس التمثيل ومن أشهرها مسلسل الرسوم المتحركة “القبطان عزوز” بمواسمه الثلاثة، و“كوكب كراكيب”، وقام بالغناء في فيلم “الخلية” عام 2017م، ديو مع أصالة.

ومن أبرز ألبومات العسيلي نجد؛ ألبوم “طول ما انتي جنبي”، “مين أنا”، و“رايح على فين”





حكايات زيجاته الثلاثة



عُرف عن العسيلي بكونه رجل متعدد الزيجات مما أشعل غضب الجمهور عليه بشكل كبير خلال فترة من حياته وبالتحديد حين انفصل عن زوجته الأولي نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم عام 2011، وكان قد أنجب منها ابنه “علي”.

ثم جاءت الزوجة الثانية وهي الزيجة الأشهر على الإطلاق من “نادين الملا” فقد عاش الثنائي قصة حب طويلة، توجت بالزواج في عام 2015 وقدم خلال حفل زفافه أغنيته الشهيرة “فرحة” التي يتم تشغيلها فى معظم حفلات الزفاف بالدول العربية حتى الآن.. ولكن رغم ذلك قرر انفصاله من الثانية..

ومن بعده أعلن عن زواجه من من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وقال: “أنا رفضت أعيش تعيس وهفضل أدور على السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها وتكون التالتة ثابتة”.