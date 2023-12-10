فوائد عين الجمل، لصحة الدماغ والجهاز الهضمي والقلب

فوائد عين الجمل، للصحة مذهلة، فيعد عين الجمل هو نوع من المكسرات غني بالبروتين والألياف والأحماض الدهنية الصحية. لها العديد من الفوائد الصحية، ولذلك تناوله يمنح الجسم العديد من الفوائد، ويخلصه من العديد من المشاكل الصحية.

فوائد عين الجمل

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد عين الجمل متعددة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

صحة القلب: تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في عين الجمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد. كما أنها تساعد على تقليل الالتهاب وضغط الدم.

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صحة الدماغ: تحتوي عين الجمل على مستويات عالية من فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف. كما أنها تحتوي على أحماض أوميغا 3، والتي قد تساعد في تحسين وظائف المخ، بما في ذلك الذاكرة والتعلم.

صحة الجهاز الهضمي: تساعد الألياف الموجودة في عين الجمل على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. كما أنها تساعد على تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

صحة العظام: يساعد الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودان في عين الجمل على بناء ودعم العظام. كما أنها تحتوي على فيتامين K، وهو فيتامين مهم لصحة العظام.

صحة الجلد: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عين الجمل على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة المبكرة. كما أنها تساعد على تحسين مرونة الجلد.

التحكم في الوزن: تحتوي عين الجمل على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعلها وجبة خفيفة صحية ومغذية. كما أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في التحكم في الوزن.

فوائد الكاجو

الكاجو

ويعد الكاجو من المكسرات الغنية بالفوائد الصحية، وهو مصدر جيد للدهون غير المشبعة، والبروتينات، والألياف، والفيتامينات والمعادن.

وتستعرض الدكتورة هدى، فيما يلي بعض من أهم فوائد الكاجو:

يساعد على خفض الكوليسترول في الدم: يحتوي الكاجو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

يحافظ على وزن صحي: يحتوي الكاجو على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما قد يساعد على التحكم في الشهية ومنع الإفراط في تناول الطعام. كما أن الكاجو يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

يحمي القلب: يحتوي الكاجو على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يحسن أداء الدماغ: يحتوي الكاجو على فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة مهم لصحة الدماغ. كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد على حماية الدماغ من التلف.

يحسن صحة العظام: يحتوي الكاجو على فيتامين K، وهو فيتامين مهم لصحة العظام. كما أنه يحتوي على الكالسيوم، وهو معدن مهم لنمو العظام والحفاظ عليها.

يحسن صحة الفم: يحتوي الكاجو على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للبكتيريا، والتي قد تساعد على حماية الأسنان من التسوس.

