رئيس غرفة القاهرة التجارية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة اسرته وذلك بكلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.

رئيس غرفة القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الزمالك، فيتو

المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني من أجل الحفاظ على استقرار بلدنا

وناشد ( العشري ) في تصريحات له علي هامش تواجده في اللجنة الانتخابية المصريين بأهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني من أجل الحفاظ علي استقرار بلدنا ودعم اقتصادنا القومي ومواصلة مرحلة التنمية التي تشهدها مصر مؤخرًا.

مصر حققت علي أرض الواقع تطوير وتنمية وبنية تحتية غير مسبوقة ومشروعات قومية

وشدد رئيس غرفة القاهرة علي أن ما تحقق في مصر علي أرض الواقع من تطوير وتنمية وبنية تحتية غير مسبوقة، ومشروعات قومية، ومبادرات علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وتطور العلاقات المصرية الخارجية علي كافة المستويات يحتم علينا الحفاظ عليه.

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المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية يؤكد الحفاظ علي الخطوات الإيجابية نحو مستقبل أفضل



ونوه ( العشري ) إلى أن الظهور بشكل مشرف والمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس مصر في المرحلة القادمة يؤكد الحفاظ علي الخطوات الإيجابية نحو مستقبل افضل علي كافة الأصعدة منها الصعيد الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية ؛ لجذب مزيدًا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة مما يزيد من الإنتاج ويرفع معدل الصادرات ويوفر فرص عمل للشباب المصري.

رئيس غرفة القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الزمالك، فيتو

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم

وكانت اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية.

بدء عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.