الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ القاهرة: عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية تسير دون معوقات

الانتخابات الرئاسية،فيتو
الانتخابات الرئاسية،فيتو

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بدء فتح لجان التصويت للانتخابات الرئاسية التى تجرى فى الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجارى بكافة أحياء العاصمة من خلال غرفة العمليات المركزية التى تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بحضور ممثلى كافة الجهات المعنية.

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الانتخابات الرئاسية

وأكد محافظ القاهرة بدء التصويت فى كافة لجان العاصمة دون معوقات مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية

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  وأكد محافظ القاهرة أن عدد الناخبين بالعاصمة يبلغ 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى، بالاضافة إلى 58 لجنة تم اعدادها للوافدين.


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى  فى محيط اللجان لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.


وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.


وأكد محافظ القاهرة على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

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