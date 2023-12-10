أداء إيجابي لسوق الأوراق المالية خلال الستة أشهر الماضية، وخبراء: البورصة المصرية استطاعت جذب قوى شرائية عديدة،  وأسواق المال شديدة الحساسية بالأحداث الجيوسياسية

الاقتصاد المصرى، يقاوم الاقتصاد المصرى لتوفير سيولة دولارية تمكّنه من كبح جماح التضخم، وتوفير سعر صرف يؤمّن للمواطنين احتياجتهم اليومية، وفى ظل أزمات من كل جانب، عالمية ومحلية وصراع هنا وحرب هناك، وفى وسط ذلك كله تصريحات المسئولين تعترف بالأزمة لكنها تعد بالحل من خلال عدة محاور، من تلك المحاور برنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى يسعى إلى استقطاب الصناديق السيادية الاستثمارية للأجانب فى سوق المال المصرى.

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الاقتصاد المصرى ، فيتو

أداء إيجابي لسوق الأوراق المالية المصرية خلال الستة أشهر الماضية

يتزامن ذلك مع بشائر إيجابية لسوق الأوراق المالية المصرية خلال الستة أشهر الماضية، والتى شهدت تصاعدًا متوقعًا له أن يستمر حتى منتصف 2024، ورغم الظروف الحالية ومع هبوط للعديد من أسواق المال بالشرق الأوسط خاصة فى ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلى، ولكن سوق المال المصرى استطاع أن يثبت كفاءته بجذبه لقوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسى، ويضفى حالة من الانتعاشة الاقتصادية متوقعا وصول المؤشر الثلاثينى إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول إلى العام المقبل 2024.

بجانب ذلك، فهناك زيادة ضخمة فى رءوس أموال الشركات المدرجة فى البورصة المصرية خلال تداولات العام الحالى، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية نحو 30 مليار جنيه.

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وليد جاب الله، فيتو

الأحداث السياسية لها دور مهم فى دفع سوق المال نحو التراجع

فى هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادى وليد جاب الله، أن الأحداث السياسية لها دور مهم فى دفع سوق المال نحو التراجع ولكن بالحديث عن سوق المال المصرى والبورصة المصرية رأينا الارتفاعات القوية بالمؤشرات والذى يرجع بالأساس إلى تراجع قيمة الجنية بالسوق الموازية نتيجة خشية البعض إلى تراجعات أكثر مما يدفعهم إلى اللجوء إلى بدائل أخرى مختلفة للتحوط بعيدا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية، مشيرا إلى أن الارتفاع فى البورصة يوازى الارتفاع فى الذهب ويوازى الارتفاع فى العقارات أيضًا، وهناك توجه إلى حيازة المزيد من الأسهم باعتبارها ملاذًا أكثر أمانا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية.

وأضاف جاب الله فى تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن البورصة المصرية ستشهد حالة من الانتعاشة بضخ سيولة نقدية جديدة نتيجة الطروحات الحكومية بسوق المال، الأمر الذى يشجع الكثير إلى حيازة الأسهم مقابل العملة، مشيرا إلى أن البورصة أمامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024، وبالحديث عن تجديد الودائع العربية الأسبوع الماضى بالبنك المركزى المصرى هو أمر متوقع ولا يؤثر بالإيجاب أو السلب على حالة الاقتصاد بشكل عام، مشيرا إلى أن تجديد الودائع تلك لا يؤثر أيضًا على سعر الدولار بالسوق الموازية فالبعض من كبار المضاربين يناور المواطنين وتصب فى مصلحة المضاربين الكبار ويدفع ثمنها المواطن والسوق السوداء لا تعبر عن القيمه الحقيقية للجنيه المصرى.

عمر موسى، فيتو

سوق المال المصرى استطاع أن يثبت كفاءته بجذبة لقوى شرائية عديدة

ومن جانبه قال عمر موسى، الخبير الاقتصادى لـ”فيتو”، إن سوق المال المصرى استطاع أن يثبت كفاءته بجذبة لقوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية، ويضفى انتعاشة اقتصادية متوقعا وصول المؤشر الثلاثينى إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول إلى العام المقبل 2024.

وأشار موسى إلى أنه خلال العام المقبل ستشهد البورصة المصرية ارتفاعات فى مؤشراتها بشكل ملحوظ لتصل إلى قمم تاريخية جديدة من الممكن أن تتخطى المستوى 27 ألف نقطة بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى ضخ سيولة دولارية وطروحات متعددة للشركات بالبورصة المصرية والتى من المقرر لها أن تتم خلال العام المقبل 2024، وفى ظل ظروف الحرب بين فلسطين وجيش الاحتلال اعتقد أنه ليس لها تأثير على الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص وأن الدور المصرى له دور سياسى كبير فى تلك المرحلة.

محمد عبدالرحيم، فيتو

خبير: أسواق المال شديدة الحساسية وتتأثر بكل ما يدور حولها

وفى ذات السياق قال محمد عبد الرحيم الخبير الاقتصادى، إن أسواق المال شديدة الحساسية وتتأثر بكل ما يدور حولها، وفى الظروف العادية كان هناك تأثير سلبى لكن البورصة المصرية حققت أداء قياسيا خلال جلسات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة 4.66% متجاوزا مستوى 25 ألف نقطة وهو مستوى غير مسبوق وأعتقد أن السبب الرئيسى هو التأثر بارتفاع محتمل لسعر صرف الدولار وخصوصًا مع ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم، وأيضًا جاذبية الأسهم المصرية لبعض الصناديق السيادية العربية والأجنبية. وبالتالى يلجأ المستثمرون إلى التحوط من تراجع قيمة الجنيه بشراء أسهم ذات قيمة، وأتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع القادم ما لم يحدث جديد، خاصة أن رءوس الأموال زادت إذ بلغت الحصيلة الإجمالية نحو 30.1 مليار جنيه، ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، فقد زادت الشركات المدرجة فى البورصة المصرية رءوس أموالها كما أن إجمالى توزيعات الأرباح النقدية قفزت إلى نحو 49.5 مليار جنيه منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضى.