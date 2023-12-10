زيلينسكي يزور الأرجنتين في محاولة لكسب تأييد جنوب العالم

الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، أنه في طريقه إلى الأرجنتين لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب خافيير ميلي، اليوم الأحد، في أول محطة لجولته في أمريكا الجنوبية.

دعم دول جنوب العالم

وتركز زيارة زيلينسكي، التي أعلن عنها على تطبيق تيليجرام، على مسعى أوكرانيا طويل الأمد لكسب دعم دول جنوب العالم في الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا مع روسيا.

ويأمل الرئيس الأوكراني في عقد "قمة للسلام العالمي" تروج لخطة سلام تستند إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا والاعتراف بحدودها ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

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قمة للاتحاد الأوروبي

وتحاول كييف بناء علاقات مع حكومات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لكن دعمها لإسرائيل يخالف مواقف بعض هذه الدول.

وتقرر قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ما إذا كان سيتم بدء محادثات مع أوكرانيا ومولدوفا، وفقًا لتوصيات المفوضية الأوروبية، بخصوص طلبهما الحصول على عضوية الاتحاد.

ويتعين أن يتم اتخاذ القرار بإجماع الدول الأعضاء.

تعهد جو بايدن لكييف

لكن تعهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا ماليًّا أصبح مهددًا، وهذا ما تخشاه كييف التي لم يحقّق هجومها المضاد المكاسب المنشودة.

ومن المقرر أن يجري الكونجرس تصويتًا إجرائيًّا على حزمة مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية لكييف، مع توقّع فشل الإجراء ما لم تحدث مفاجأة كبرى.

نقص الموارد

والكونجرس الأمريكي الذي صادق حتى الآن على منح كييف مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية ضخمة، يتكون من مجلسين.



ففي مجلس النواب الذي يهيمن عليه المحافظون، يطالب عدد من النواب اليمينيين بوقف فوري للمساعدات المقدمة إلى كييف.



وفي مجلس الشيوخ حيث يحظى الديموقراطيون بالأغلبية، تؤيد المعارضة الجمهورية في المقابل دعم أوكرانيا.



ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون حاجتهم إلى المزيد من الأسلحة لمنع الضربات الروسية من حرمان ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي هذا الشتاء، كما حدث في العام الماضي.



وحذر البيت الأبيض من أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا قد تنخفض بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتمويل مع المعارضة الجمهورية.

مساعدات لإسرائيل

وإدراكًا منه لتلاشي الشعور بالإلحاح في واشنطن منذ بدء الحرب، سعى الرئيس جو بايدن لربط الحزمة المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار بمبلغ مخصص لإسرائيل قدره 14 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات التي طالب بها في أكتوبر.



لكن زعيم النواب المحافظين يطالب بتشديد سياسة الهجرة لمواجهة وصول المهاجرين إلى الحدود مع المكسيك، وهو ما يرفضه الديمقراطيون في الوقت الحالي.



وأكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون على موقفه، مشيرًا في رسالة إلى البيت الأبيض إلى أنه لن يتم اعتماد أي مساعدات جديدة لأوكرانيا دون «تغيير جذري» في سياسة الهجرة الأمريكية.