الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يهدد بمواجهة روسيا حال انتصار موسكو في حربها على أوكرانيا

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعتبر مشاركة القوات الأمريكية في مواجهة مع الجيش الروسي بعد انتصار روسيا في أوكرانيا أمرا مرجحا للغاية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: "من المرجح للغاية أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرا استراتيجيا في أوكرانيا".

وقال كيربي: "نحن نعلم أن هناك دعما من الحزبين لأوكرانيا في الكونجرس، لكننا خُدعنا من قِبل عدد من الجمهوريين الذين يريدون استخدام دعم أوكرانيا كرهينة للمطالبة بإدخال عدد من الإجراءات الحدودية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

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وتابع كيربي: كان ينبغي الموافقة على المساعدات إلى كييف، ولكن بسبب موقف الجمهوريين، لم يحدث هذا، وفي هذا الصدد، استشهد كيربي، بقول ممثل رئيس أوكرانيا، الذي صرح أنه من دون الدعم الأمريكي "هناك خطر كبير من أن أوكرانيا قد تخسر هذه الحرب.

حزمة مساعدات عسكرية امريكية لأوكرانيا

 
وادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق من أن روسيا ستقوم بمهاجمة دول في حلف "الناتو" وذلك بعد إعلان موسكو الانتصار في أوكرانيا.

 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،  تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار وحذر من أنها  قد تكون واحدة من آخر الحزم  إذا لم يوافق الكونجرس على استمرار التمويل.

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في برنامجه على شبكة التواصل الاجتماعي X إنه يتم إسكات السياسيين الأمريكيين الذين يعارضون علنا الدعم المستمر لأوكرانيا، باتهامهم بالتعامل مع روسيا.

كما حض الرئيس  جو بايدن أعضاء الكونجرس المنقسمين  على سرعة الإفراج عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

 بايدن يتدخل لمساعدة أوكرانيا

وأعرب بايدن عن استعداده لإجراء  تسويات كبرى  مع الجمهوريين الذين يعرقلون الإفراج عن 60 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا بهدف المقايضة على تمرير إجراءات مشددة ضد المهاجرين عند الحدود مع المكسيك.

وقال بايدن في كلمة في البيت الأبيض "هذا لا يمكن أن ينتظر"، مضيفا "بصراحة أعتقد أنه أمر مذهل أننا وصلنا إلى هذه النقطة في المقام الأول، مع استعداد الجمهوريين في الكونجرس لإعطاء بوتين أكبر هدية يمكن أن يأمل بها".

وجاء كلام بايدن في أعقاب قمة عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء دول مجموعة السبع لمناقشة تعزيز المساعدات الغربية لكييف، محذرا من  أن روسيا في حال هزما أوكرانيا  لن تتوقف عند هذا الحد".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "يجب أن يوافق الكونجرس على تمويل إضافي لأوكرانيا قبل بدء عطلة عيد الميلاد".
وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.

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