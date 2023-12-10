كابتن إيلا تنافس رئيسها أفيخاي أدرعي في الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي

منافسة ضارية في الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي، فرغم غزارة ما ينشره على حساباته في مواقع التواصل، يبدو أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بدأ يقسم الأدوار أكثر مع نائبته.

حيث بدأت "الكابتن إيلا" تنشط أيضًا على منصة إكس، في ترويج سردية بلادها لمجريات الحرب الضارية التي تشنها دولة الاحتلال على المدنيين العزل في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

طريقة استفزازية

وبطريقة أدرعي نفسها التي يصفها العديد من متابعيه العرب بالاستفزازية، تستشهد الجندية الإسرائيلية التي تتكلم العربية بطلاقة، غالبًا بأمثال شعبية وأحيانًا بآيات قرآنية، أملا باستقطاب المغردين.

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لكنها سرعان ما تفشل، فتتقاطر على كل تعليق تنشره أو فيديو تبثه موجة انتقادات، لا سيما من قبل الفلسطينيين.

العثور على دمية للعب الأطفال تحتوي على قطعة سلاح للقناصة وذخيرة ووسائل قتالية عديدة داخل مدرسة في #غزة

هذه هي استراتيجية إرهاب #حماس pic.twitter.com/MbS5vYM3j4 — كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) December 9, 2023

إيلا التي سعت مرارا خلال الفترة الماضية، لمخاطبة الفلسطينيين في غزة عامة واستقطاب نساء القطاع خاصة، لا تدرك ربما أن أحدًا منهم لا يسمعها بسبب الحصار المفروض أولًا من قبل دولتها عليهم، وقطع الإنترنت والكهرباء، فضلا بطبيعة الحال عن القتل اليومي الذي يطالهم.

أكاذيب إيلا

ونشرت إيلا التي دشنت حسابها في إكس عام 2020، في آخر تغريداتها، أمس السبت، فيديو زعمت فيه العثور على دمية للأطفال تحتوي على قطعة سلاح للقناصة بالإضافة إلى ذخائر، داخل إحدى المدارس شمال غزة.

إلا أن التعليقات لم ترحمها على الإطلاق، تماما كما تفعل عادة مع أفيخاي!

وكانت القوات الإسرائيلية قد حاصرت أمس السبت، عدة مدارس تؤوي نازحين في مخيم جباليا وغيره شمال غزة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.