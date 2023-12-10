شاهد الإعلان التشويقي الأول لفيلم درويلة

طرح صناع فيلم درويلة الإعلان التشويقي الأول للعمل، استعدادا لطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، بدور العرض فى مصر والوطن العربى.

وسيطرت على الإعلان التشويقي الأول للفيلم، مشاهد التشويق والغموض، دون ظهور لأي من أبطاله.

قصة فيلم درويلة

وتدور أحداث فيلم "درويلة" فى إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة بأسلوب مختلف.

أبطال فيلم درويلة

جدير بالذكر أن فيلم "درويلة" بطولة كل من: عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصة وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

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