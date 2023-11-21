الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

طرح البوستر التشويقى لفيلم "درويلة" استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائى

درويلةـفيتو
درويلةـفيتو

طرح أبطال وصناع فيلم "درويلة" البوستر التشويقى للعمل فى بداية للحملة الترويجية له عبر حساباتهم الرسمية لمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة مصحوبًا بتعليق: "قريبًا".

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فيلم درويلة 

ولم يظهر على بوستر درويلة أي من نجوم الفيلم على البوستر، حيث يغلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر إمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

وكشف القائمين على هذا العمل بأن تم طرح هذا البوستر التشويقى داخل العديد من صالات وقاعات دور العرض السينمائى المختلفة، خلال الأيام المنصرمة تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

 

قصة فيلم درويلة

وتدور أحداث فيلم درويلة فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

ويذكر أن أسره عمل فيلم «درويلة» انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل ورفع كلاك الفركش، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله وعلى رأسهم: النجم محمود عبد المغني وأيتن عامر وحسنى شتا ومسلم وآخرين.

أبطال فيلم درويلة

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة بيرد اى وسينرچى فيلمز وسي سينما وفيلم سكوير وإشراف عام أميرة قائد وهو فكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

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محمد علي رزق محمود عبد المغني عمرو عبد الجليل درويلة فيلم درويلة

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