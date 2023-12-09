مصرع شخص وتحول جثته لأشلاء في انقلاب دراجة نارية على طريق العين السخنة

لقى شخص مصرعه وتحولت جثته لأشلاء إثرانقلاب دراجة نارية على طريق العين السخنة، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حادث انقلاب موتوسيكل نتج عنه جثه أشلاء على طريق السخنة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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