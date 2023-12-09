السبت 09 ديسمبر 2023
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سياسة

خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة بعد فشل مجلس الأمن فى وقف الحرب على غزة

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

مجلس الأمن ، قال الدكتور طارق فهمى،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الخبير الاستراتيجى:إن فشل مجلس الأمن فى  التوصل لقرار لوقف إطلاق النار فى غزة يعود إلى ازدواجية المعايير التى يدار بها 

وأضاف أن  هذا الفشل كان متوقعا بسبب جملة من الاعتبارات المتعلقة بالتجاذب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول الاوربية بالإضافة الى فشل مجلس الامن من قبل فى اتخاذ هذا القرار رغم الجهود التى بذلتها الإمارات العربية والبرازيل ودول اخرى 

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السيناريو الثانى 

 

واكد فى تصريح لـ فيتو ان التصويت في  مجلس الأمن على تفعيل الامين العام للمادة 99 من ميثاق الامم المتحدة يحتاج الى تصويت ودعم وهذا الامر غائب في الواقع وبالتالى كان الفشل متوقعا مثلما حدث فى مرات سابقة لكن الامين العام للامم المتحدة تفعيلة لهذة المادة ياتى فى اطار اختصاصة للحفاظ على السلم والامن العالميين وبالتالى الفشل فى الوصول لقرار يعنى استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية فى غزة وهنا اسرائيل سوف تزيد من حالة التعنت اعتمادا على دعم الولايات المتحدة الامريكية 

 

 توسيع إسرائيل لجبهات المواجهة

 

وتابع أن السيناريو الثانى هو حدوث خروقات فيما يجرى وتنجح الجمعية العامة تحت صفة متحدون من اجل السلام فى تمرير مشروع قرار ملزم يحدد اطر العمل فى المرحلة القادمة لوقف القتال فى غزة

وأضاف  لكن هناك سيناريوهات اخرى منها الذهاب لعمل عسكرى شامل من خلال توسيع إسرائيل لجبهات المواجهة ودخول اطراف اخرى سواء كانت ايران او المقاومة فى سوريا او حزب الله او العراق او اليمن عند ذلك ستتدخل امريكا لوقف الحرب فى غزة وان كان هذا السيناريو مستبعد على المدى القصير 

 

 

وكانت الصين اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت،بـ "ازدواجية المعايير"، بسبب عرقلتها مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف النار في قطاع غزة.

 

وفشل  مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي عقدت، أمس الجمعة، في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الأمريكي.

 

 

 

 

مجلس الأمن يناقش الوضع في غزة 

 

 

 وفي وقت سابق من أمس الجمعة افتتح مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

ومن جانبها أعلنت الإكوادور، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري، عن الجلسة بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمجلس الأربعاء الماضي، مستندا للمرة الأولى إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له لفت انتباه  المجلس إلى ملف  يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر.

وأعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية" في غزة، محذرا من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، كما يدعو مشروع القرار إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

 

 

رسالة تنبيه من جوتيرش لمجلس الأمن

 

وحث جوتيرش مجلس الأمن على عدم إدخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، كما شدد على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أن "المخاطر المرتفعة من انهيار منظومة الدعم الإنساني بشكل كلي في قطاع غزة هي ما دفعه إلى تنبيه مجلس الأمن الدولي في رسالة رسمية ولفت الانتباه إلى انهيار منظومة الدعم الإنساني ما  قد يسبب نتائج كارثية وزيادة الضغط باتجاه نزوج جماعي تجاه مصر، وأخشى أن تكون النتائج مدمرة لأمن المنطقة برمتها".

وأضاف أن خطر انهيار المنظومة الإنسانية على ارتباط وثيق بغياب أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة حيث قتل أكثر من 130 من الموظفين، وبكثافة وبطبيعة العمليات العسكرية  الإسرائيلية التي تحد بشكل كبير إمكانية الوصول إلى من هم بحاجة ماسة للمساعدة.

 

 

 

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مجلس الامن أمريكا إسرائيل قطاع غزة ازدواجية المعايير

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