جندي إسرائيلي يفجر مبنى في غزة إهداءً لابنته في عيد ميلادها (فيديو)
ظهر أحد ضباط الاحتلال الإسرائيلي من المشاركين في التوغل البري شمال قطاع غزة، وهو يفجر أحد المباني، في مشهد وصف بالمستفز.
تفجير إسرائيلي لمبنى احتفالا بعيد ميلاد ابنته
وأوضح مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، رائدًا إسرائيليًا أفيد بأن اسمه موشيه جرونبيرج، من كتيبة الهندسة القتالية 271، يفجر مبنى بأكمله في غزة، أمس الجمعة، قبيل وقت قصير من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل وحماس.
وظهر الضابط في المقطع المصور وهو يقول: "أهدي هذا التفجير لابنتي إيلا بمناسبة عيد ميلادها الثاني".
تصرف مشين وغير إنساني
فيما انهالت التعليقات منتقدة هذا التصرف المشين وغير الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، التي هدمت نحو 60% من الأبنية في القطاع بشكل كامل أو جزئي خلال الشهر والنصف المنصرم، قبيل دخول الهدنة القصيرة أمس حيز التنفيذ.
في حين وصف آخرون الرائد بـ"المريض نفسيًا" وأخلاقيًا.
ومنذ اندلاع الحرب الدامية في غزة، انتشرت العديد من المشاهد التي وصفت بالمستفزة، سواء عبر حسابات عائدة لمؤثرين إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.
كما أثارت أغنية بثت الأسبوع الماضي تدعو إلى إبادة الجميع في القطاع الفلسطيني ضجة واسعة، بعد أن يثتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية على الهواء وحسابات إسرائيلية رسمية بمواقع التواصل، قبل أن تحذفها لاحقًا.
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