تراجع معدل التضخم في نوفمبر.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن أبرز الأسباب.. ومعدل الإنفاق أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين

معدل التضخم، كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (191.8) نقطة لشهر نوفمبر 2023 مسجلًا تضخمًا سنويًا بمعدل (36.4% ) مقابل (38.5 %) لشهر أكتوبر 2023.

أسباب تراجع معدل التضخم

وأشار التقرير إلى أن أسباب تراجع التضخم ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (-4.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%).

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وقال التقرير إنه بالرغم من تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%) ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، ومجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%).

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بلغ( 0.9 % ) لشهر نوفمبر 2023 مقابل ( 1.2 ) لشهر أكتوبر 2023 .

التضخم، فيتو

ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية على أساس سنوي

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، إذ يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو،إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي، لافتًا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

وقال عبد المطلب ان التقرير رصد ارتفاع فى كثير من السلع الغذائية خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضى وذلك على اساس سنوي كما توقعنا حيث ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة (63.9%) لافتا الى ان التقرير رصد ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (81.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (62.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (27.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (78.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (47.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (74.0%).

وقال إن المستهلك يشعر بوضوح بارتفاع اسعار السلع الأساسية وهو ما يلمسه في تعاملاته اليومية لافتا إلي أن هذا يزيد من العبء علي كاهل الأسرة.

الدخل الشهرى وشراء المستلزمات

وقال إن المستهلك عندما يجد معدل الإنفاق أعلى من الدخل الشهري لشراء مستلزماته مقارنة بفترة سابقة، فهذا يسبب عبء.

وقال إن حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي، فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

وأشار إلي أن التضخم يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك

وقال إن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، ويؤدي ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل سنوي بمقدار الضعفين مما يعني تآكل القدرة الشرائية للنقود والمدخرات والثروة ككل حيث أن التضخم يعني ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم.

وأوضح عبد المطلب أن التضخم ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة

أولًا: التغيـيـر الشهــرى (شهــر نوفمبر 2023 مقارنة بشهـر أكتوبر 2023):

ونرصد التقرير التالى

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (0.1%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.8%).



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (11.7%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (11.7%).



3- سجل قسم الملابس والأحذية تغيرًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%).



4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%).



5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.1%).



6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).



7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%).



8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.0%).



9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%)،



10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%).



11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.5%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2022):

1. سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (63.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (81.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (62.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (27.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (78.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (47.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (74.0%).



2. سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (72.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (72.1%).



3. سجل قسم الملابس والأحذية تغيرًا قدره (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (41.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (19.5%).



4. سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (7.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).



5. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا

قدره (39.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (52.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (37.6%).



6. سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (16.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.6%).



7. سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (31.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (11.4%).



8. سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (31.7%).



9. سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (19.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (29.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (16.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (19.8%).



10. سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (42.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.1%).

11. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (27.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (47.4%).

و يعد معدل التضخم من المؤشرات الاقتصادية المهمة حيث ينعكس على الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو، فإرتفاع مؤشر التضخم يعني زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس والمسكن والخدمات الصحية وغير ذلك من كافة السلع والخدمات، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

معدلات التضخم في الجمهورية

يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.