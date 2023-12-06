الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 10.3 % ارتفاعا في قيمة العجز بالميزان التجاري لشهر سبتمبر 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى  3.14 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 2.84 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدره  10.3 ٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات    

انخفضت  قيمـة الصـــادرات بنسبـــة  33.7 ٪ حيـث بلغـت  2.94  مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر  2023  مقابــل  4.44  مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 
(ملابس جاهزة  بنسبــة  11.1  %،  منتجات البترول  بنسبة 68.2  ٪، أسمدة  بنسبة  65.9 ٪،  لدائــن بأشكالها الأوليـــة  بنسبة  36.5 ٪).  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة  81.3   %،  عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  32.4  %، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد  بنسبة  157.2 ٪، سجاد وكليم بنسبـة  42.0 ٪). 

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 الــــــواردات 

وانخفضت قيمـة الواردات بنسبة  16.5  ٪ حيث  بلغــت  6.08  مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر  2023  مقابـل  7.28  مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلـى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلع وأهمهـا:  

( القمح  بنسبة 8.8 %، أدوية ومحضرات صيدلة 0.1 %، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة  38.0 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها : ( منتجات البتــرول بنسبة  14.9 %، مواد أولية من حديد او صلب  بنسبة  27.0 %، الغاز الطبيعي بنسبـة  27.2 ٪،  سيارات ركوب بنسبة   156.6 % ).

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التجـارة الخارجية سبتمبر الإحصاء العجز فى الميزان التجارى الميزان التجارى الصادرات • الــــــواردات

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