حسام الحسيني مفاجأة مسلسل بطن الحوت

بطن الحوت، أشاد كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنان حسام الحسيني في أحداث مسلسل بطن الحوت وذلك من خلال شخصية الشيخ هندي وهو في الظاهر شيخ ملتزم ولكن باطنه يحوي الكثير من المفاجآت، ولقد كان أداء حسام الحسيني مفاجأة لكي متابعي المسلسل فقد أثبت أنه موهبة لا تزال تحمل في جعبتها الكثير.

وتمكن حسام الحسيني من تقديم الشخصية بإجادة وتميز، فجاء تمثيله هادئًا أبعد ما يكون عن التصنع وبدا ملمًا بكافة أبعاد الشخصية وقادر على تجسيد التناقضات المختلفة في “الشيخ هندي”.

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تفاصيل الحلقة 4 و5 من مسلسل بطن الحوت

شهدت الحلقتين ٤ و٥ من مسلسل بطن الحوت العديد من المفاجآت ومن أبرزها الحكم على هلال بالمؤبد فيطلق ورد زوجته ويطلب من شقيقه ضياء الزواج منها، وتوافق ورد وتقوم بإسقاط طفلها من هلال ودخلت المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وعلى جانب آخر، يكون ضياء عصبة بمساعدة صديقه في المنطقة الشيخ هندي ويقوم بقتل مروان وبعدها يقيم عزاء ابنة شقيقه آية، ويعادي ضياء كل تجار المخدرات، وتكشف الحلقة ٥ أن حافظ له يد في مقتل آية، وأن هناك “كيس” من المخدرات التي سرقها هلال مفقود وهو ما اكتشفه ضياء، في الوقت الذي منح حافظ كيس من المخدرات لعريان.

تفاصيل شخصيات مسلسل بطن الحوت

لفت مسلسل بطن الحوت الأنظار منذ انطلاق حلقاته الأولى، ويشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم المميزين، وتجسد الفنانة سماح أنور شخصية الأم والتي تدعى أفراح وهي والدة كل من هلال “باسم سمرة” وضياء “محمد فراج"، وهلال لديه ابنتين من زواجه الأول وهن منة وآية ”زينب غريب"، وهلال لديه زوجة ثانية وهي ورد التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي تزوجت من هلال بعد ضغط من والدها موسى “عبد العزيز مخيون”، أما بسمة فتجسد شخصية يسرية المحامية.

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.