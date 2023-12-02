هنا شيحة تعيد نشر بوستر مسلسل ما تيجي نشوف

نشرت الفنانة هنا شيحة بوستر مسلسل ما تيجي نشوف الذي عرض في وقت سابق على قناة ON E لتوجيه رسالة شكر لفريق العمل ودعوة الجمهور لمشاهدته كاملا مرة أخرى.

هنا شيحة

وعلقت قائلة:"البوست ده شكر خاص من قلبي لكل الجمهور والمحبين اللي شافوا المسلسل وحسوا قد ايه بيناقش موضوع حقيقي ومهم".

وتابعت:"العلاقات الانسانية لازم يبقى ليها حدود معروفة علشان تكمل وتزدهر والحب محتاج تقدير وتفاهم ومشاركه واخلاص"

وأضافت هنا شيحة:"مشاكلنا كلها بتبدأ من عدم التواصل الصحيح وانك تختار شريكك كل يوم من أول وجديد"

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هنا شيحة توجه شكر لكل فريق العمل

ووجهت هنا شيحة الشكر لكل طاقم العمل قائلة:"شكرا لكل الدعم وشكرا لكل الحب وشكرا لكل اللي تعب في التصوير علشان المسلسل يخرج بالصورة اللي شفتوها ومسلسل ما تيجي نشوف كل الحلقات دلوقتي موجودة على منصة @watchit‏ تقدروا تشوفه كامل"

قصة حكاية ما تيجي نشوف

تدور حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حول 6 أشخاص تربطهم علاقة صداقة منذ زمن بعيد إلا أنه يتضح وجود اختلاف في شخصياتهم وتظهر العديد من الأسرار فيما بينهم مع تتابع الأحداث، حيث يتم الكشف على سبيل المثال عن حب علي لمريم زوجة صديقه سليم، ويتم الكشف عن خيانة سليم لزوجته.

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

"ما تيجي نشوف" للكاتب عمرو محمود ياسين، ومن بطولة هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وطارق صبري ونهى عابدين وملك قورة ومن إخراج محمد الخبيري.

وسوف يعرض بعد حكاية ما تيجي نشوف حكاية "روحى فيك" وهي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" وهي من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وورشة وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" والتي سوف يتم عرضها على شبكة قنوات ON.

وحكاية روحى فيك هى من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم الفنانة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلانى، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.