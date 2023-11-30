اعتزال الفنانة إنجي شرف بطلة مسلسل ريا وسكينة

أعلنت الفنانة الشابة إنجي شرف، اعتزالها الفن والتي شاركت في مسلسل ريا وسكينة، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

اعتزال إنجي شرف الفن

وقالت إنجي،" بعد تفكير لوقت مش قصير وبعد استشارة رب العالمين قررت اعتزال التمثيل نهائيًا، وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".

يذكر أن مسلسل ريا وسكينة تم عرضه في عام 2005 وضم عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم عبلة كامل وسمية الخشاب وسامي العدل.

وكانت خطفت إنجي شرف أنظار الجمهور بدور أنيسة، التي قدمته في مسلسل ريا وسكينة، والذي عرض عام 2005، وضم العمل كل من عبلة كامل، سمية الخشاب، سامي العدل، رياض الخولي، صلاح عبد الله، دينا، أحمد ماهر، ماجدة الخطيب، رجاء حسين، شوقي شامخ، صفاء الطوخي، محمد الشقنقيري، إيهاب فهمي، محمد شرف، انجى شرف، صفاء جلال، محمود البزاوى، زيزى مصطفى، محمد فريد، جيهان سلامة وتأليف مصطفى محرم وإخراج جمال عبد الحميد.

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الفنانة إنجي شرف تخرجت من قسم إدارة الأعمال، وبدأت مسيرتها في العمل بالإعلانات لمدة عام حتى قدمت بعض الأعمال في السينما والتلفزيون منذ عام 1990، مثل مسلسل الركين، وعمارة يعقوبيان، ونساء في الغربية، وحدائق الشيطان، والعندليب، وريا وسكينة، وبعض الأفلام مثل الشرف، وفتاة من إسرائيل، بالإضافة إلى مشاركتها في أكثر من عرض مسرحي ومنهم: شيء في صبري، فوازير أبيض وأسود تاني، المتهم مين.