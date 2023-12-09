السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي يعود للارتفاع من جديد بحركة تداولات اليوم (تحديث لحظى)

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى الـ 103.965 نقطة في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني، وجاء ذلك بعد أن انخفض 0.5 % هذا الشهر، بالإضافة إلى تراجعه 3% في نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري له خلال عام. 

اقرأ التالي: ماذا يحدث فى مؤشر الدولار الأمريكى؟ والسعر فى السوق السوداء وصل لكام؟

التحليل الفنى لمؤشر الدولار عالميا، فيتو 

 

أسباب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التداولات 

 ومن جانبه قال خبير أسواق المال نبيل فرج لـ “ فيتو ”: ترتفع مؤشرات السوق الأمريكية مؤثرة على حركة التعاملات بمؤشر الدولار حيث صعد مؤشر ناسداك بـ 0.15% ومؤشر داو جونز بـ 0.24% وإس آند بي 500 بـ 0.22%. 

Advertisements

 وينتظر الدولار بيانات التوظيف الأساسية لتحديد الاتجاه مشيرا إلى أن الكثير يتوقع أن يبدأ الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة بداية من الربع الثاني للعام 2024.

كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات الأسبوع المنتهى ورصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرارا  للعملة عند مستوى 103.965 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة، وعاود  سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة بعد الانخفاض الحاد بالأسبوع الماضى الماضى.

مؤشر الدولار الأمريكى، فيتو 

 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا. 

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم  .

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدولار أخبار الدولار اليوم فى مصر أسعار الدولار أمام الجنيه الدولار بكام النهارده فى مصر ارتفاع الدولار فى السوق السوداء الدولار بكام فى السوق السوداء الدولار فى مصر بكام الدولار بكام فى البنك المركزى الدولار الأمريكي

مواد متعلقة

بعد تصريحات مديرة بصندوق النقد، خبير: الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة

مؤشر الدولار الأمريكي، اتجاه حركة تداولات العملة الخضراء عالميا

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7-12-2023

خبيرة: استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية لهذا السبب ونستهدف 27000 نقطة

الأكثر قراءة

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

طلعت محرم يقود المران الأول للمقاولون استعدادا لمواجهة الجيش

الابن دفن الجثامين فوق السطوح، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

إطلاق النار على اثنين من موظفي الحرس الوطني الروسي

أول رد فعل من فيتوريا بعد قرار اعتزال طارق حامد

الاقتصاد المصرى يقاوم أزمات عالمية، خفض التصنيف الائتمانى للوكالات «الأبرز»

Advertisements

منوعات

المزيد

"إكس" تكسب 10 ملايين متابع خلال شهر

رغم مرور ربع قرن على عرض الفيلم، "تيتانيك" لا يزال يحتل الصدارة

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

عقوبات فى قانون الانتخابات الرئاسية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية