جلسات تنظيف البشرة، في البيت بأقل التكاليف

جلسات تنظيف البشرة، من الروتينات الهامة لكل امرأة، للعناية بالبشرة وتخليصها أولا بأول من اي بكتيريا أو جراثيم تكون قد تراكمت عليها، من استخدام الماكياج والتعرض لعوامل الطقس، إلا أن جلسات تنظيف البشرة في مراكز التجميل، أسعارها لا تناسب الكثيرات، ولذلك تفضل الكثيرات محاولة عمل جلسات تنظيف البشرة في البيت، للتوفير في الميزانية.



وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أنه يمكن بالفعل عمل جلسات تنظيف البشرة في البيت، للتوفير في الميزانية من جهة، وكذلك لضمان جودة وأمان المنتجات المستخدمة من جهة أخرى، لأن جلسات تنظيف البشرة في البيت تعتمد بشكل كبير على استخدام المواد الطبيعية.

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خطوات عمل جلسات تنظيف البشرة

وتستعرض خبيرة التجميل، في السطور التالية، خطوات عمل جلسات تنظيف البشرة في.

غسل البشرة

الخطوة الأولى: إزالة المكياج

يجب إزالة المكياج بالكامل قبل البدء في تنظيف البشرة، وذلك باستخدام مزيل مكياج مناسب لنوع البشرة.

الخطوة الثانية: غسل الوجه

غسل الوجه باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة، وذلك لإزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة على الوجه.

الخطوة الثالثة: التقشير

التقشير هو عملية إزالة الطبقة السطحية من الجلد، مما يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام.

يمكن استخدام مقشر طبيعي مصنوع من السكر أو القهوة أو الشوفان، وذلك بمزج كمية متساوية من المكون مع الماء أو الحليب أو زيت الزيتون.

الخطوة الرابعة: البخار

البخار يساعد على فتح المسام، مما يسهل إزالة الرؤوس السوداء والشوائب.

يمكن استخدام جهاز بخار الوجه، أو وضع منشفة مبللة بالماء الساخن على الوجه لمدة 10-15 دقيقة.

الخطوة الخامسة: إزالة الرؤوس السوداء

يتم إزالة الرؤوس السوداء باستخدام أداة خاصة أو إصبع اليد، مع الحرص على عدم الضغط بقوة حتى لا تتسبب في تهيج البشرة.

الخطوة السادسة: عمل الماسكات الطبيعية

يساعد الماسك على ترطيب البشرة وإعادة الحيوية إليها.

يمكن استخدام ماسك طبيعي مصنوع من المكونات المتوفرة في المنزل، مثل العسل أو اللبن الزبادي أو الطماطم.

الخطوة السابعة: ترطيب البشرة

ترطيب البشرة باستخدام مرطب مناسب لنوع البشرة، وذلك للحفاظ على ترطيبها ومنع الجفاف.

تنظيف البشرة

بعض الوصفات الطبيعية لتنظيف البشرة



فيما يلي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في جلسات تنظيف البشرة:

مقشر السكر: اخلطي ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة كبيرة من العسل أو زيت الزيتون، ثم دلكي وجهك بحركات دائرية لمدة دقيقتين.



مقشر القهوة: اخلطي ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من العسل أو زيت الزيتون، ثم دلكي وجهك بحركات دائرية لمدة دقيقتين.



مقشر الشوفان: اخلطي ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقة كبيرة من الحليب أو الماء، ثم دلكي وجهك بحركات دائرية لمدة دقيقتين.



ماسك العسل: اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي، ثم ضعي الماسك على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



ماسك الطماطم: اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم ضعي الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

تقشير البشرة في البيت

نصائح عند عمل جلسات تنظيف البشرة في البيت

يجب اختيار المواد الطبيعية المناسبة لنوع البشرة، وذلك لتجنب حدوث أي تهيج أو حساسية.

يجب عدم الضغط بقوة عند إزالة الرؤوس السوداء، وذلك لتجنب تهيج البشرة.

يجب ترطيب البشرة جيدًا بعد تنظيفها، وذلك للحفاظ على ترطيبها.

المداومة في عمل جلسات تنظيف البشرة

يمكن عمل جلسات تنظيف البشرة في البيت مرة واحدة شهريًا، أو كل أسبوعين حسب الحاجة.