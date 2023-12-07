طرق العناية بالبشرة الدهنية في فصل الشتاء من الطبيعة

طرق العناية بالبشرة الدهنية، في فصل الشتاء، تتطلب العديد من الخطوات، من تنظيف وتقشير وترطيب، فتحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة في الشتاء، حيث تصبح أكثر جفافًا بسبب انخفاض الرطوبة في الهواء.

طرق العناية بالبشرة الدهنية من الطبيعة في الشتاء

وأكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أن طرق العناية بالبشرة الدهنية في فصل الشتاء، ومن الطبيعة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تنظيف البشرة

يُنصح بتنظيف البشرة الدهنية مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، باستخدام غسول لطيف خالٍ من الزيوت أو العطور. يساعد ذلك على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من البشرة.

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التقشير

يُنصح بتقشير البشرة الدهنية مرة واحدة أسبوعيًا، باستخدام مقشر طبيعي مثل السكر أو القهوة. يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام.

الترطيب

على الرغم من أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب بقدر البشرة الجافة، إلا أنه من المهم ترطيبها بلطف باستخدام مرطب خالٍ من الزيوت أو العطور. يساعد الترطيب على منع جفاف البشرة وظهور التجاعيد.

استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك هو أحد الأحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) التي تساعد على تقشير البشرة وإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من المسام. يمكن استخدام حمض الساليسيليك في منتجات مثل غسول الوجه أو التونر أو المستحضرات.

استخدام المنتجات التي تحتوي على الزنك

الزنك هو معدن يساعد على تقليل إنتاج الزيت في البشرة. يمكن استخدام الزنك في منتجات مثل غسول الوجه أو التونر أو المستحضرات.

تجنب لمس الوجه

لمس الوجه باستمرار يمكن أن ينقل الأوساخ والزيوت من اليدين إلى البشرة. لذلك، من المهم تجنب لمس الوجه قدر الإمكان.

شرب الكثير من الماء

يساعد شرب الكثير من الماء على ترطيب البشرة من الداخل.

اتباع نظام غذائي صحي

يساعد اتباع نظام غذائي صحي على تحسين صحة البشرة بشكل عام. يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

وصفات من الطبيعة للبشرة الدهنية

وتقدم إليكِ خبيرة التجميل، بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالبشرة الدهنية في الشتاء:

ماسك الشوفان

الشوفان هو مقشر طبيعي يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من البشرة.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

1/4 كوب من الحليب

الطريقة:

اخلطي الشوفان والحليب جيدًا حتى تحصلي على عجينة سميكة.

ضعي القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي الوجه بالماء الفاتر.

ماسك العسل والليمون

العسل والليمون من المكونات الطبيعية التي تساعد على تقليل إنتاج الزيت في البشرة.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من العسل

1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة:

اخلطي العسل وعصير الليمون جيدًا.

ضعي القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي الوجه بالماء الفاتر.

ماسك الخيار

الخيار هو من الخضراوات التي تساعد على ترطيب البشرة وإزالة الانتفاخات.

الطريقة:

قطعي الخيار إلى شرائح رقيقة.

ضعي شرائح الخيار على الوجه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي الوجه بالماء الفاتر.

نصائح إضافية للعناية بالبشرة الدهنية في الشتاء:

تجنبي استخدام منتجات إزالة المكياج التي تحتوي على الزيوت أو الكحول.

استخدمي واقي الشمس المناسب لنوع بشرتك في كل مرة تخرجين فيها من المنزل.

لا تنسي شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.