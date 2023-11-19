تنظيف البشرة في البيت بالوصفات الطبيعية وبأقل التكاليف

تنظيف البشرة في البيت، من الخطوات والروتينات الهامة، للحفاظ على البشرة، والاحتفاظ بنضارتها وشبابها، ولحمايتها من تراكم الأوساخ عليها، وتنظيف البشرة في البيت يتطلب بعض الخطوات الهامة، والبسيطة في نفس الوقت، إلى جانب أن تنظيف البشرة في البيت يوفر في الميزانية بشكل كبير، بدلا من الذهاب لمراكز التجميل ودفع مبالغ خيالية، إلى جانب أن تنظيف البشرة في البيت أكثر أمانا على البشرة؛ لأنه يعتمد على استخدام المواد الطبيعية، التي ليس لها أي آثار جانبية على البشرة، بعكس المواد التي يستخدمها مراكز التجميل، والتي تعتمد على المواد الكيميائية، التي قد تدمر خلايا البشرة مع الاستخدام المتكرر.

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وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن تنظيف البشرة في البيت، يتطلب بعض الأدوات البسيطة، من غسول ومرطب ومجموعة من الاعشاب والزيوت الطبيعية، إلى جانب الانتظام في عمل جلسات تنظيف البشرة في البيت؛ للحفاظ على البشرة نظيفة، خالية من أي بقايا مكياج أو آثار للشمس، أو الأتربة، فكل هذه مواد وعوامل تصيب البشرة بالكثير من المشاكل، مثل ظهور الحبوب والبثور، والرؤوس السوداء والبيضاء، والتصبغات والبقع، وكذلك الجفاف، كل ما سبق يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة.

خطوات تنظيف البشرة في البيت

وتستعرض خبيرة التجميل، في السطور التالية، خطوات تنظيف البشرة في البيت.

إزالة بقايا المكياج

إذا كنتِ تضعين المكياج، فأول خطوة عليكِ فعلها هو إزالته.

ويمكنكِ استخدام مزيل مكياج مناسب لنوع بشرتك، أو استخدام زيت جوز الهند، فهو يعد من أفضل المواد الطبيعية التي يمكنها إزالة جميع أنواع المكياج، حتى مكياج العين، من الماسكرا والايلاينر

فقط بللي قطعة من القطن بزيت جوز الهند، ومرريها على وجهك، وستلاحظين قدرته على إزالة جميع طبقات المكياج.

يمكنك بعد ذلك تمرير قطنة مبللة من ماء الورد.

غسل الوجه

بعد الوصول لخطوة ماء الورد، تأتي خطوة غسل الوجه.

استخدمي غسول وجه لطيفًا مناسبًا لنوع بشرتك، دلكي الغسول برفق على وجهك لمدة دقيقتين، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر.

تقشير الوجه

التقشير يساعد على إزالة خلايا الجلد الميت، مما يكشف عن بشرة أكثر إشراقًا ونعومة.

يمكنكِ استخدام مقشر طبيعي، بمواد كلها متوفرة في المطبخ.

من أفضل المقشرات الطبيعية، الليمون والسكر، والبن، والبيكنج بودر.

يمكنك خلط كميات مناسبة من واحد أو اثنين من المواد السابقة، أو جميعها.

دلكي بشرتك في حركات دائرية بالمقشر، واستمري في التدليك ما لا يقل 5 دقائق.

اشطفي بشرتك بعد ذلك بالماء الفاتر، ثم الماء البارد، ثم ضعي كريم مرطب مناسب لبشرتك

ويكفي استخدام المقشر يومين فقط في الأسبوع، حتى لا تجهدي البشرة

حمام البخار

التبخير يساعد على فتح المسام وإزالة الأوساخ والزيوت العالقة بالبشرة.

يمكنكِ تبخير وجهك باستخدام جهاز تبخير الوجه، أو باستخدام وعاء من الماء الساخن، ويكفي يوم واحدا في الأسبوع.

الماسكات الطبيعية

ماسكات الوجه تساعد على التنظيف العميق للبشرة وعلاج مشاكلها المختلفة، من حب الشباب والرؤوس السوداء والبقع الداكنة.

يمكنكِ عمل العديد من الماسكات الطبيعية، المنظفة للبشرة، مما يلي:

ماسكات العناية بالبشرة

ماسك الشوفان

الشوفان من المكونات الطبيعية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما أنه يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

طريقة التحضير

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من العسل.

أضيفي ملعقة صغيرة من الحليب أو الماء حتى تصبح العجينة متماسكة.

ضعي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ماسك العسل والليمون

العسل من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا. أما الليمون فهو يساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

طريقة التحضير

اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ضعي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ماسك الطماطم

الطماطم من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة. كما أنها تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

طريقة التحضير

اهرسي حبة طماطم حتى تصبح ناعمة.

ضعي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ماسك الخيار

الخيار من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وإزالة الانتفاخات تحت العينين. كما أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

طريقة التحضير

قشري ثمرة خيار وقطعيها إلى شرائح رقيقة.

ضعي شرائح الخيار على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ماسك الحليب

الحليب من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وإزالة الزيوت الزائدة. كما أنه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

طريقة التحضير

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

تنظيف البشرة

نصائح لتنظيف البشرة في البيت

استخدمي الماء الفاتر عند غسل وجهك، واحذر الماء الساخن؛ لأنه يمكن أن يجفف البشرة، بينما يمكن أن يسد الماء البارد المسام.

لا تفركي وجهك بقوة عند غسله أو التقشير؛ فرك الوجه بقوة يمكن أن يسبب تلف البشرة.

تنظيف البشرة العميق لا يكون أكثر من مرة في الأسبوع؛ لأن تنظيف البشرة العميق لأكثر من مرة في الأسبوع يمكن أن يجفف البشرة.