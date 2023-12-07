وصفة طبيعية لغلق المسام وتفتيح البشرة

المسام المفتوحة بالبشرة من المشكلات المزعجة التي تؤثر على مظهر البشرة وتزيد من الإصابة بالبثور السوداء وحب الشباب.

والمسام المفتوحة تعانى منها العديد من الفتيات ما يدفعهن بالبحث عن أفضل طرق العلاج للتخلص منها.

وصفة طبيعية لعلاج المسام المفتوحة وتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لعلاج المسام المفتوحة وتفتيح البشرة.

المكونات:-

ملعقة لبان دكر

كوب ماء

2 ملعقة بذور الكتان

ملعقة شاى أخضر

الطريقة:-

نغسل اللبان الدكر وننقعه فى كوب ماء ونقلب ونغطيه ليلة كاملة ونقلبه من حين لآخر.

ثم نصفيه ونأخذ السائل الناتج ونضيف له بذور الكتان والشاى الأخضر.

نرفع الخليط على النار حتى الغليان ثم نهدئ النار ونتركه يغلى حتى يتحول إلى جل.

ثم نصفيه جيدا على مصفاة وقطن لحجز الشوائب.

نأخذ السائل الناتج ونحفظه فى زجاجة بالثلاجة وصلاحيتها 10 أيام.

نستخدم الخليط من خلال وضع القليل منه على قطنه ومسح الوجه بها صباحا ومساء يوميا.

ومع تكرار الاستخدام نلاحظ الفرق.

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خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.