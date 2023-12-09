السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إيرادات جيدة لفيلم شماريخ فى أول يومين عرض بالسينمات

شماريخ،فيتو
شماريخ،فيتو

 

حقق فيلم شماريخ والذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل إيرادات قوية بدور العرض السينمائي. 

إيرادات فيلم شماريخ 

وحقق فيلم شماريخ أمس الجمعة  إيرادات وصلت ل ٣ مليون و٥٠٠ ألف جنيه في شباك التذاكر خلال يومين عرض فقط يمصر.

وكانت الفنانة أمينة خليل، قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع آسر ياسين من خلال فيلم شماريخ، مؤكدة أنهما تربطهم علاقة صداقة قوية.

أمينة خليل تعلق على تعاونها مع آسر ياسين 

 وقالت أمينة خليل: "أنا على المستوى الشخصي بحب آسر جدًّا وهو في مقام أخويا الكبير وبينصحني كتير، وكفنان أنا بحترمه أوي ويحترم طريقة تمثيله، والمجهود اللي بيبذله في الشغل".

Advertisements

وأضافت: "وبالنسبة لمشاهد الأكشن أنا كنت مخلية بالي لكن هو اللي اتصاب وعملنا تمرينات كثيرة جدًّا مع مصمم معارك مهم جدًّا، عمرو سلامة اختاره علشان يعلمنا الأكشن".

قصة فيلم شماريخ

 وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من  16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة  خلال لقائها في برنامج “arab wood”: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليَّ الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج على الأفلام”.

وأضافت “أمينة”: “وعايزة كل الناس تيجي تتفرج على فيلم شماريخ علشان هيتعرض في مهرجان البحر الأحمر”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.

آسر ياسين الفنانة امينة خليل قصة فيلم شماريخ فيلم شماريخ عمرو سلامة

مواد متعلقة

بعد حضور العرض الخاص، ماذا قال نجيب ساويرس على فيلم شماريخ وكيف وصف أبطاله

قبل عرض"شماريخ" الليلة، أمينة خليل تقترب من تحقيق 37 مليون جنيه بشباك التذاكر المصري

الأكثر قراءة

الابن دفن الجثامين فوق السطوح، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام

مذبحة أسرية، النيابة تستمع لمهندس قتل 4 من أفراد أسرته في دار السلام

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم السبت 9-12-2023 (تحديث لحظي)

هل يلزم القانون الرئيس المنتخب بإجراء حركة محافظين

عصابة عظيمة تعيد إسعاد يونس إلى السينما

انتخابات الرئاسة 2024، مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة لجنة الرؤساء وكبار رجال الدولة، مبارك والسيسي ومنصور الأبرز

أخبار مصر: أمريكا تهين مندوب فلسطين الأممي ووزير خارجيتها، مفاجأة بتصنيف مصر لأغنى 10 دول أفريقية، تحرك من الخطيب لإنقاذ الأهلي

يديعوت أحرونوت: 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر

Advertisements

منوعات

المزيد

رغم مرور ربع قرن على عرض الفيلم، "تيتانيك" لا يزال يحتل الصدارة

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

بايدن يعلن عن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 9-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 9-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأرجنتين مع تشيلي ومواجهة نارية بين البرازيل وكولومبيا.. مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024 (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية