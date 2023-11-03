الجمعة 03 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

مخلل اللفت، فيتو
مخلل اللفت، فيتو

طريقة عمل اللفت المخلل، من أكثر أنواع المخللات التي يفضلها الكثيرين، وهو مناسب مع الكثير من الأكلات، ومع ارتفاع أسعار جميع السلع، فحتى المخللات أسعارها ارتفعت، مما جعل الكثير من ستات البيوت تفضل تعلم عمل اللفت المخلل في البيت.

 

وتقدم الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل اللفت المخلل، بأسرارها الخاصة.

 

مكونات اللفت المخلل:

 

3 كيلو من اللفت مقطعين مكعبات صغيرة

حبة من البنجر

2 ثمرة فلفل أحمر حار

2 لتر من الماء

نصف كوب من الخل

4 ملعقة كبيرة من الملح

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طريقة عمل مخلل اللفت:

 

في البداية، لابد أن نجيد شراء اللفت الجيد، فلابد أن نختار اللفت صغير الحجم ومستدير، حتى لا يكون مفرغا من الداخل، أن يكون أحمر اللون.

نقطع اللفت لمكعبات صغيرة، وكلما كان حجم اللفت صغيرا يكون أفضل وسهل في الاكل.

من المعلومات الشهيرة في تخليل أي خضراوات، أن لكل كوب من الماء نضع ملعقة كبيرة من الملح، ولكن مع تخليل اللفت في هذه الطريقة، يتم تقليل الملح، ليكون متماسك وغير طري، مع خطوة أو سر من أسرار الشيف فاطمة أبو حاتي في تخليل اللفت، مع احتفاظه بقوامه المتماسك لأخر قطعة فيه.

وقبل البدء في التخليل، نضيف معلقتين من الملح لكل كيلو من اللفت، و"ندعك بهم اللفت جيدا"، ونتركه لمدة 6 ساعات، أو ليلة كاملة، مع هذا الملح، وسنلاحظ نزول بعد مرور الوقت، وجود ماء قد خرج من اللفت، وهذا الماء هو السر الذي سيساعد في احتفاظ اللفت بقوامه المتماسك، حتى أخر حبة فيه.

نشطف بعد ذلك اللفت جيدا من الملح، الذي تركناه فيه لمدة ليلة كاملة.

نضع البنجر في الكبة – وهذه أفضل طريقة لعمل البنجر لتوحيد لون ماء اللفت ولون اللفت – ونضيف الفلفل الحار.

نضيف لهم نصف كوب الخل والقليل من الماء، وذلك لسهولة الفرم، ونفرم المكونات جيدا في الكبة.

نضع 6 ملاعق من الملح، على 6 لترات من الماء، ونقلب جيدا، حتى يذوب الملح تماما.

في برطمان زجاجي نظيف، نضع اللفت، ونكبسه جيدا، ونضيف ماء التخليل للبرطمان، حتى يمتلئ تماما.

لابد أن تغمر المياه اللفت تماما، ويترك من 3 أيام إلى أسبوع قبل أن يكون جاهزا للأكل.

 

طريقة عمل الخيار المخلل

الخيار المخلل

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الخيار المخلل السريع في البيت، وبكل سهولة، زي المحلات.

 

مكونات عمل الخيار المخلل السريع:

 

كيلو خيار متوسط الحجم

ملعقة صغيرة خل 

لكل كوب ماء ملعقة كبيرة ملح خشن

معلقه صغيره سكر أو عسل اسود حتى يحتفظ الخيار بالقرمشة ولا يصبح لينا طريا

بعض حبات الفلفل الحار حسب الرغبة ويمكن استبداله بالفلفل المكبب الحلو أو فلفل ألوان 

 

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

 

يغسل الخيار ويوضع في مصفاه، ثم يفتح بواسطة السكينة فتحه صغيره ليس للآخر.

يرص الخيار في البرطمان المغسول جيدا، ويضاف اليه الفلفل ويذاب الماء مع الملح والخل والسكر أو العسل الأسود، ويصب فوق الخيار حتى الآخر.

ثم نقوم بوضع طبقة من الزيت (حتى تمنع دخول الهواء إلى البرطمان، مما يسبب نمو البكتيريا وفساد الخيار بدلا من تمليحه )

يترك حوالي 4 أيام إلى أسبوع حسب درجة حرارة المطبخ. 

 

ملحوظة:

 

إذا أردتم أكل الخيار فورا يمكنكم وضع الماء والملح والخل والسكر فى وعاء ووضع الخيار به، ويغلى على النار لمدة 3 دقائق، ثم ينقل الخيار إلى البرطمان وفوقه السائل الملحى ويغطى بطبقه من الزيت ويؤكل ثاني يوم وبألف هنا.

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