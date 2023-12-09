وزير الخارجية السعودي: نشهد مستوى غير مسبوق من المذابح في غزة

أخبار غزة، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن الناس يفقدون ثقتهم في حل الدولتين وحجة السلام في منطقتنا والأنظمة الدولية، مشيرا إلي أن استمرار العمليات العسكرية في غزة لا يخدم مصالح أي طرف بما في ذلك إسرائيل.

وتابع وزير الخارجية السعودي: "صور الأطفال القتلى بغزة صادمة ومثيرة للغضب ليس فقط للعرب بل في جميع أنحاء العالم، ونحن نشهد مستوى غير مسبوق من المذابح في غزة، وهذا غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس".

Advertisements

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن الشعور بخيبة أمل لأن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم، مضيفا: "نختلف مع الولايات المتحدة بقرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة

ومساء أمس، قال البيت الأبيض، إن بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة، زاعما أن الولايات المتحدة تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن الوضع الإنساني بالقطاع.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "ندرك جميعا بالتأكيد أنه يمكن فعل المزيد لمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإدخال المساعدات إلى غزة".

جيش الاحتلال يوجه سكان شمال غزة بإخلاء أماكن تواجدهم

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، طالب جيش الاحتلال سكان شمال قطاع غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بسبب شدة المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال باحتدام المعارك مع مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة وتحديدا في منطقة خان يونس وشمال القطاع.

ووجه جيش الاحتلال اليوم الجمعة "تحذيرا جديدا لسكان قطاع غزة وتحديدا أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل عبر شارعي خليل الوزير والوحدة نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة، مرفقا خرائط توضح المسارات الآمنة".

وأضاف البيان: "القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، حيث يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال ومن الخطر الوصول إليه".

وتابع البيان: "سيتيح الجيش الإسرائيلي للمدنيين بالتنقل الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، والتنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.".

ووفقا للبيان، سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الغربي التابع لقضاء رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود.