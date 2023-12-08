الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يطالب الاحتلال بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة: إن بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة، زاعما أن الولايات المتحدة تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن الوضع الإنساني بالقطاع.

 

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "ندرك جميعا بالتأكيد أنه يمكن فعل المزيد لمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

 

وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإدخال المساعدات إلى غزة".

 

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