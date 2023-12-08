باللغة العربية، نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة يشن هجوما على إسرائيل (فيديو)

العدوان الإسرائيلي على غزة، شن دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة هجوم مفاجئا على دولة الاحتلال خلال جلسة مجلس الأمن، مستخدما اللغة العربية وهو ما شكل مفاجأة للحاضرين ،وذلك بسبب مخططات تل أبيب في غزة، لمشاهدة الفيديو من هنااااا.



مسؤول روسي يهاجم إسرائيل بسبب عدوانها على غزة



وألقى المسؤول الروسي خطابه اليوم الجمعة باللغة العربية خلال الجلسة التي هاجم فيها إسرائيل بشأن إعلانها إغراق الأنفاق في غزة ورفض التهجير.



وأكد المسؤول الروسي أن موسكو تدعم طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال دميتري بوليانسكي، في بيان صادر عنه اليوم، أن قيام إسرائيل بإغراق الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة بمياه البحر سيكون بمثابة جريمة حرب.

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ضخ المياه في أنفاق قطاع غزة جريمة حرب



وذكر المسؤول الروسي في حديثه خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: " أن جرائم الحرب آخذة في الارتفاع في الأيام الأخيرة، انتشرت معلومات مروعة حول خطط إسرائيل لإغراق المرافق تحت الأرض في قطاع غزة بمياه البحر".



وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي ببناء نظام من الأنابيب والمضخات المصممة لضخ مياه البحر، ويناقش حاليا مع الولايات المتحدة الإمكانية العملية لمثل هذا الإغراق: "هل سيكون هناك ما يكفي من المياه؟ وهل تسمح تضاريس الأنفاق بذلك، وغير ذلك".



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس فكرة غمر أنفاق حركة حماس في قطاع غزة بمياه البحر.



جيش الاحتلال يغرق انفاق قطاع غزة بمياه البحر



ومن جانبه قال الخبير الاستراتيجي سمير فرج في تصريحات خاصة لـ "فيتو" علي خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إغراق أنفاق حماس بالمياه.

وقال فرج: "قد تنجح قوات الاحتلال في القيام بإغراق أنفاق حماس أسفل قطاع غزة في بعض الأماكن، ولكن بصفة عامة لن تنجح دولة الاحتلال في تحقيق أهدافها من هذه الخطة"، مضيفا: "الاحتلال سيلجأ للمضخات وسيدخل المياه داخل فتحات الأنفاق التي تم العثور عليها حتى الآن، ولكن عملية إغراق النفق تأخذ فترة من الوقت وهو ما تستغله عناصر المقاومة للقيام بسد منابع المياه".

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن هذه الخطة لن تحقق نجاحا كبير في أرض المعركة، لافتا إلي أن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس مازالو داخل تلك الأنفاق، ما يعني أن هذه العملية تعني قتل الاحتلال لرهائنه أيضا".

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