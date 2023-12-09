تعرف علي موعد عرض فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس

تستعد الفنانة إسعاد يونس لعرضها فيلمها الجديد، والذي يحمل عنوان عصابة عظيمة ، وذلك بعد تجربتها الأخيرة بالسينما من خلال فيلم 200 جنيه الذي عرض في عام 2021.

موعد عرض فيلم عصابة عظيمة

وقرر صناع فيلم عصابة عظيمة عرض الفيلم في دور العرض السينمائي خلال شهر يناير المقبل من العام الجديد.

ويضم فيلم عصابة عظيمة عددا من النجوم علي رأسهم الفنانة إسعاد يونس وكريم عفيفي ومؤدي المهرجانات عنبة وفرح الزاهد وغيرهم وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.

Advertisements

عصابة عظيمة، فيتو

وتدور قصة فيلم إسعاد يونس الجدبدة “عصابة عظيمة” في إطار كوميدي اجتماعي وتظهر “إسعاد” من خلال أحداث الفيلم والدة كريم عفيفي والذي يتعرض لعملية نصب كبيرة على يد تشكيل عصابي.

تكريم إسعاد يونس

و من ناحية أخرى، كانت الفنانة والأعلامية إسعاد يونس كرما من مهرجان الفضائيات العربية بجائزة أفضل إعلامية في دورته الـ 14.

ودعت إسعاد يونس خلال حفل مهرجانات الفضائيات العربية الفنانين والحضور إلي حضور العرض الخاص بفيلم عصابة عظيمة المفترض إقامته قريبا.

وكانت شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فرصة "أيامنا الحلوة" غناء تتر مسلسل ميزو ومسلسل بكيزة وزغلول.

غناء إسعاد يونس

وغنت إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" أغنية "بكيزة وزغول" كلمات سمير الطائر وألحان حسن أبو السعود.

تتر مسلسل بكيزة وزغلول

وأشعلت إسعاد يونس وفرقة أيامنا الحلوة المسرح، بغناء تتر مسلسل بكيزة وزغلول، لينالا تصفيقًا حارًّا من الجمهور.