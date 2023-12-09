السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تعرف علي موعد عرض فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس

عصابة عظيمة، فيتو
عصابة عظيمة، فيتو

تستعد الفنانة إسعاد يونس لعرضها فيلمها الجديد، والذي يحمل عنوان عصابة عظيمة ، وذلك بعد تجربتها الأخيرة بالسينما من خلال فيلم 200 جنيه الذي عرض في عام 2021.

موعد عرض فيلم عصابة عظيمة 

وقرر صناع فيلم عصابة عظيمة  عرض الفيلم في دور العرض السينمائي خلال شهر يناير المقبل من العام الجديد.

ويضم فيلم عصابة عظيمة عددا من النجوم علي رأسهم الفنانة إسعاد يونس وكريم عفيفي ومؤدي المهرجانات عنبة  وفرح الزاهد وغيرهم  وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.

Advertisements

عصابة عظيمة، فيتو 

وتدور قصة فيلم إسعاد يونس الجدبدة “عصابة عظيمة” في  إطار كوميدي اجتماعي وتظهر “إسعاد” من خلال أحداث الفيلم والدة كريم عفيفي والذي يتعرض لعملية نصب كبيرة على يد تشكيل عصابي.

تكريم إسعاد يونس 

 و من ناحية أخرى، كانت الفنانة والأعلامية إسعاد يونس كرما من مهرجان الفضائيات العربية بجائزة أفضل إعلامية في دورته الـ 14.

ودعت إسعاد يونس خلال حفل مهرجانات الفضائيات العربية  الفنانين والحضور إلي حضور العرض الخاص بفيلم عصابة عظيمة المفترض إقامته قريبا.

وكانت شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فرصة "أيامنا الحلوة" غناء تتر مسلسل ميزو ومسلسل بكيزة وزغلول.

 

غناء إسعاد يونس

وغنت إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" أغنية "بكيزة وزغول" كلمات سمير الطائر وألحان حسن أبو السعود.

تتر مسلسل بكيزة وزغلول

وأشعلت إسعاد يونس وفرقة أيامنا الحلوة المسرح، بغناء تتر مسلسل بكيزة وزغلول، لينالا تصفيقًا حارًّا من الجمهور. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم عصابة عظيمة ابطال فيلم عصابة عظيمة قصة فيلم عصابة عظيمة إسعاد يونس اخبار الفن

الأكثر قراءة

بخط اليد، وصية مؤثرة لـ أخصائية تمريض بالشرقية توفيت بعد صراع مع السرطان (صور)

بيانات مطلوبة لإرسال الحوالات في البنوك

تعرف علي موعد عرض فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس

خطوات تحديد عنوان الإنترنت للهواتف الذكية

الزمالك يشارك فى كأس الرابطة بالشباب وأحمد مجدي يقود الفريق

اليوم، طبيبة تحسم جلسة محاكمة 4 عاطلين قتلوا ربة منزل حرقا بالمولوتوف في دار السلام

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في مجموعات الكونفدرالية عبر بوابة ساجرادا الأنجولي

تعرف على راتب معتمد جمال مع الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 أيام مفاوضات، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي

كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو إلى اجتماع طارئ اليوم (فيديو وصور)

تصنيف لأغنى 10 دول أفريقية، ومفاجأة عن ترتيب مصر

"ولعت ولعت.. الله أكبر"، شاهد فرحة أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية بعد تدمير دبابة إسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلادها الـ 42.. محطات مهمة في مشوار مي كساب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية