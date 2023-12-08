أعراض مرض التوحد عند الأطفال

مرض التوحد من الأمراض التي يمكن أن تصيب الأطفال في مرحلة مبكرة من العمر ويوجد أعراض مميزة للطفل المصاب بمرض التوحد.

أعراض مرض التوحد

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض مرض التوحد منها:

تأخر في اللغة

عدم القدرة على التعبير بالكلام

الانزعاج من لمس الآخرين له

عدم القدرة على التواصل غير اللفظي

القيام بحركات تكرارية

الانزعاج من أضواء وأصوات محددة قد تبدو طبيعية للجميع

القيام بروتين ثابت والإصابة بنوبة غضب إذا اختل هذا الروتين

ومرض التوحد أو اضطراب طيف التوحد هو إعاقة في النمو ناجمة عن اختلافات في الدماغ، وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد من مشاكل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، وسلوكيات أو اهتمامات مقيدة أو متكررة.

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قد يكون لدى الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد أيضًا طرق مختلفة للتعلم أو الحركة أو الاهتمام. من المهم ملاحظة أن بعض الأشخاص الذين لا يعانون من اضطراب طيف التوحد قد يعانون أيضًا من بعض هذه الأعراض، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، فإن هذه الخصائص يمكن أن تجعل الحياة صعبة للغاية.

مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي

يمكن أن تشكل مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي تحديًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.

وتشمل هذه المهارات:" التلويح - الإيماءة، الطفل، السعادة، النظر إلى الكاميرا"

يمكن أن تشمل الأمثلة على خصائص التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي المتعلقة باضطراب طيف التوحد

يتجنب أو لا يحافظ على الاتصال بالعين

لا يستجيب للإسم عند عمر 9 أشهر

لا تظهر تعابير الوجه مثل السعادة والحزن والغضب والمفاجأة عند عمر 9 أشهر

لا يلعب ألعابًا تفاعلية بسيطة عند عمر 12 شهرًا

- يستخدم القليل من الإيماءات أو لا يستخدمها على الإطلاق في عمر 12 شهرًا (على سبيل المثال، لا يلوح بالوداع)

لا يشارك اهتماماته مع الآخرين بحلول عمر 15 شهرًا (على سبيل المثال، يظهر لك شيئًا يحبه)

لا يشير ذلك إلى أن يظهر لك شيء مثير للاهتمام بحلول عمر 18 شهرًا

- لا يلاحظ عندما يتأذى الآخرون أو يشعرون بالانزعاج عندما يبلغون 24 شهرًا من العمر

- لا يلاحظ الأطفال الآخرين ويشاركهم في اللعب ببلوغه 36 شهرًا من العمر

لا يتظاهر بأنه شيء آخر، مثل المعلم أو البطل الخارق، أثناء اللعب بعمر 48 شهرًا

لا يغني أو يرقص بحلول عمر 60 شهرًا

مرض التوحد

ومعظم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد لديهم عدة سمات تشمل:

تأخر المهارات اللغوية

تأخر المهارات الحركية

تأخر المهارات المعرفية أو التعلمية

سلوك مفرط النشاط، متهور

عادات الأكل والنوم غير المعتادة

مشاكل الجهاز الهضمي (مثل الإمساك)

مزاج غير عادي أو ردود فعل عاطفية القلق أو التوتر أو القلق المفرط

قلة الخوف أو الخوف أكثر من المتوقع