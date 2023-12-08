مقاتلات إسرائيلية تستهدف مواقع تابعة للجيش اللبناني

أحداث فلسطين وإسرائيل، كشف الجيش اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الجمعة عن تعرض مركز استشفائي تابع له في جنوب البلاد لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



جيش الاحتلال يستهدف مواقع تابعة للجيش اللبناني

وجاء في البيان الصادر عن الجيش اللبناني: "بتاريخ 8 ديسمبر 2023، تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش في بلدة عين إبل - الجنوب، لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات".



وأكدت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعين للجيش اللبناني في عين إبل (القطاع الشرقي)، ورأس الناقورة (الغربي)، بجنوب لبنان، لافتا إلى أن الاستهداف لمركز المخابرات والبحرية في الجيش اللبناني.



وفي السياق ذاته ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه اعترض هدفا جويا مشبوها عبر من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى رصد عدد من عمليات الإطلاق من بيروت باتجاه مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الحدود.



وعلى الجانب الآخر أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان صادر عنه الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.



وفي وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مواقع لبنانية أسفرت عن مقتل جندي في الجيش، وهو ما إدانته جهات دولية عديدة.



واعتذر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له عن مقتل جندي من الجيش اللبناني جراء الهجوم الذي نفذه على الأراضي اللبنانية.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء: "لم تكن قوات الجيش اللبناني هدف الهجوم، والجيش الإسرائيلي يأسف للحادث، وبصدد إجراء تحقيق".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًّا للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة، جنوب لبنان



إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني



أفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، بوقوع عدد من الإصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني، بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة، جنوب لبنان.

ولم يصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًّا حتى اللحظة بشأن الاستهداف.

إطلاق قذائف إسرائيلية تجاه لبنان



وكانت القناة اللبنانية، لفتت إلى أن دبابة إسرائيلية متمركزة في مستوطنة مسكافعام، أطلقت 4 قذائف استهدفت تلة العويضة شمال العديسة قرب موقع للجيش اللبناني، لكنها أكدت لاحقا وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف موقعهم في تلة العويضة جنوب لبنان.

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