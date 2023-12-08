حزب الله يضرب 13 هدفا للجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهدافه مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، وتجمعات لجنوده.

استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي

ونشر "حزب الله" بيانا له قال فيه، إن مقاتليه "استهدفوا، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 4 مواقع للجيش الإسرائيلي؛ حيث قصف عند الساعة 7:00 صباحًا موقع المرج وحرج راميم -قرية هونين اللبنانية المحتلة- ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيهما إصابات مباشرة".

وأضاف البيان العسكري لحزب الله اللبناني "وعند الساعة 11:00 ظهرًا موقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة. وعند الساعة 12:40 موقع المرج -قرية هونين اللبنانية المحتلة- بالأسلحة ‏المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة. وعند الساعة 3:05 قصفوا بالأسلحة المناسبة موقع بياض بليدا".

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استهداف تجمع لجنود الاحتلال

وأكد قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، في الثانية من ظهر أمس، بعدما استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" ‏بالأسلحة المناسبة، وإيقاع إصابات مؤكدة، وبعده بساعة، استهدف تجمعا آخرا للجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابات مباشرة.

ولفت البيان إلى استهداف جنود الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع الجرداح، وإصابة جميع الأهداف بشكل مباشر.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن مقتل مدني إسرائيلي في قصف لـ"حزب الله" من لبنان؛ مشددا على أن قواته العسكرية على "أهبة الاستعداد في الشمال"، وسيرد على كل عملية ضده، فيما تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير منازل، وسقوط جرحى.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد أشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة مركبا في الفلاوات بجنوب لبنان، وسقطت قذيفتين على أطراف بلدة حولا من جهة وادي السلوقي، كما قصف أطراف حرش بلدة كونين".