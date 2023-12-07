حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين على الحدود مع لبنان

أحداث فلسطين وإسرائيل، أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيقه إصابات مباشرة.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف حزب الله في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن مقاتليه نجحوا في استهداف جنود إسرائيليين في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادرعنها اليوم الخميس، أن مقاتليها نجحوا في قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد إنتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حركة حماس، أن عناصرها قتلوا جنودا في جيش الإحتلال الإسرائيلي، في معارك شهدتها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت الحركة: "تمكنا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شمال شرقي خان يونس".

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وأكدت كتائب القسام في بيانها : "قبل قليل تمكنا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم، في محور شرق خان يونس".

معارك برية بين جيش الإحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام

وتجدر الإشارة إلى أن خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، تشهد معارك برية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حماس، كما تستهدفها القوات الإسرائيلية بعمليات قصف عنيفة.

وذكرت دولة الاحتلال الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الخميس إنها قتلت عددا من المسلحين في خان يونس، من بينهم مسلحان خرجا لإطلاق النار من نفق، غداة دخول القوات الإسرائيلية وسط المدينة.

وقالت حماس في وقت سابق، إن "القتال كان ضاريا" في خانيونس، التي شهدت نزوح عشرات الآلاف من سكانها إلى أقصى جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، بإصابة نحو 100 جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصابات خطيرة في العيون جراء معارك غزة.