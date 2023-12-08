الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس صاحب مصنع إستروكس وحشيش في القاهرة

ضبط مصنع لتصنيع الاستروكس
ضبط مصنع لتصنيع الاستروكس والحشيش، فيتو

قررت النيابة العامة حبس أحد العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتصنيع المواد المخدرة، وبحوزته كميات منها تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3.5 مليون جنيه تقريبًا.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تصنيع وتدوير كميات من المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 10 كيلو جرامات – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت كيلو جرام – كمية من الحشيش المخدر – 2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

 وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,550,000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات مخدر الإستروكس

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