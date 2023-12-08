تعرف علي تفاصيل هاتريك عمرو سعد في السينما
يستعد الفنان عمرو سعد، للعودة بشكل قوي للسينما من جديد، بعد غياب 4 سنوات، حيث كانت آخر أفلامه فيلم “حملة فرعون” الذي عرض في عام 2019 وضم عددا كبيرا من النجوم.
عمرو سعد يغيب عن دراما رمضان 2024، قرر عمرو سعد وبشكل نهائي الغياب عن موسم رمضان 2024، للتفرغ للأفلام التي يجهزها في الوقت الحالي استعدادا لعرضها في دور العرض السينمائي.
وكان قد كتب عمرو سعد عبر حسابه على فيسبوك: جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.
تفاصيل أفلام عمرو سعد الجديدة
يعود عمرو سعد للسينما من جديد بثلاثة أفلام دفعة واحدة، بعد غيابه عن شباك التذاكر منذ 2019
وينتهي عمرو سعد من فيلمه الأول بعد أسبوعين، وذلك بعدما استغرق عامين في تصويره، والذي يحمل عنوان “الغربان” ويتعاون فيه مع المخرج ياسين حسن.
أما الفيلم الثاني لعمرو سعد فهو ينتمي إلي نوعية أفلام الأبطال الخارقة، وتم تصويره في عدة دول حول العالم.
كما يتعاون عمرو سعد في فيلم آخر رومانسي لايت مع المخرج محمد سامي.
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