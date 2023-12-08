نتنياهو يشيع جثمان جندي إسرائيلي قتل في معارك غزة

أخبار غزة، شارك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، فى جنازة القائد العسكري فى جيش الاحتلال "جال مئير آيزنكوت"، الذى قتل فى المعارك الدائرة بقطاع غزة.

وقالت الإذاعة العبرية، إن "نتنياهو" شارك فى تشييع جثمان "آيزنكوت"، فى المقبرة القديمة فى هرتسليا.

وكان قد أعلن عن مقتل ابن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق وعضو مجلس الحرب آيزنكوت، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الرقيب الأول (احتياط) جال مئير آيزنكوت، 25 عاما من هرليتسيا، جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة شمال قطاع غزة".

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وكان جال آيزنكوت، جندى مشاة في اللواء 551 احتياط، يقوم بعملية بحث مع رفاقه على مشارف جباليا عندما انفجرت عبوة ناسفة كبيرة بهم، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل دون إنذار

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجار قوي في"جوش دان" بوسط إسرائيل دون إنذار.

من جانبها، أعلنت الفصائل الفلسطينية "قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

تجدد القصف الصاروخي على سديروت ومستوطنات غلاف غزة

وصباح اليوم، أعلنت وسائل إعلام عبرية، تجدد الرشقات الصاروخية تجاه مستوطنة سديروت وعدد آخر من مستوطنات غلاف غزة.

كذلك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها.

إفشال محاولة صهيونية لتحرير أحد الأسرى

وقالت كتائب القسام: إنها أفشلت المحاولة، لافتة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، لتتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وأوضحت كتائب القسام أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، مضيفة: "سيطرنا أيضا خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية".

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن القتيلين هما الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش (28 عاما)، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، واللواء (احتياط) كوبي ديفاش (41 عاما)، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14).

وذكر بأن العنصرين قتلا في المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.

وتدور معارك عنيفة داخل أكبر مُدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين على هجوم حركة حماس ضد إسرائيل وبدء حرب يواصل عدد القتلى فيها الارتفاع.