تفاصيل مشروعات الطرق بالعبور

كشف المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال التطوير لعدد من مشروعات الطرق، وتفقد استكمال اعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع للحارة اليسري من حارة الخدمة بالمنطقة الصناعية (ب&ج) واستكمال أعمال الأسفلت للترنشات والقطوعات بالاسكان العائلي بالحي الثالث امام البلوك (١٧٠٨٤).



وأشار إلى رفع مخلفات نواتج التطوير بالاسكان العائلي ٥، وجار استكمال أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا.



وأكد استمرار أعمال التطوير والصيانة بأحياء المدينة، لافتًا إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام بالحي التاسع وإزالة الأرصفة التالفة وتوريد وتركيب البردورات والإنترلوك بشوارع الحي التاسع أمام البلوكات ارقام (١٨٠١٠&١٨٠١١&١٨٠١٢) وستستكمل باقي أعمال التطوير تباعًا.

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وشدد المهندس أحمد رشاد على ضرورة استمرارية وتكثيف الأعمال الخاصة بملف التطوير ورفع الكفاءات والصيانة بأحياء المدينة لسهولة تنقل السادة المواطنين وحفاظًا على المظهر الحضاري لعروس المدن.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم حاليًّا تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع "جنة" بمدينة دمياط الجديدة بإجمالي 87 عمارة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات لرئيس جهاز المدينة، بالمتابعة المستمرة، والاهتمام بجودة التنفيذ.

وتنفيذا لهذه التوجيهات، تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز ومديرو التنفيذ، مناطق مشروع الإسكان الفاخر "جنة" بالحي السادس، ومنها موقع 28 عمارة بالمجاورة 34، لمتابعة تنفيذ الأعمال الأخيرة بالمشروع.

وخلال الجولة، أوضح المهندس محمد خلف الله، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمشَّايات، وأعمدة الإنارة، والتجهيز لأعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، موجهًا بالالتزام التام بجودة التنفيذ للأعمال، طبقًا للمواصفات والبرنامج الزمنى للمشروع.

وانتقل رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومرافقوه، لتفقد موقع 59 عمارة بمشروع "جنة" بالمجاورة 33، والتى تم الانتهاء بها من أعمال تنسيق الموقع، والتخطيط للطرق الداخلية، مشددًا على جهاز الإشراف بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، والمتابعة اليومية لأعمال الري، والصيانة للمزروعات، والمسطحات الخضراء.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد خلف الله، ومسئولو الجهاز، محطة تنقية مياه الشرب، والتى تعمل بطاقة ١٧٢ ألف م٣/يوم المغذية للمدينة، وميناء دمياط، وكذا تفقد المأخذ المغذي للمحطة من نهر النيل.

وخلال الجولة، أكد " خلف الله " مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة لعناصر المنظومة بالمحطة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة للمرحلة الأولى، وأعمال الصيانة الدورية للمأخذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني لتحقيق الاستفادة من كامل قدرة المحطة، لخدمة التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة.

تطرح وزارة الإسكان خلال أيام شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك للمواطنين محدودي الدخل.

وحددت الوزارة - المدة الإيجارية للشقق بـ7 سنوات، تجدد حسب رغبة المواطن بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، ويكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 مترًا مربعًا، ومبلغ 1200 جنيه شهريًّا للوحدة السكنية ٧٥ مترًا مربعًا شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًّا.