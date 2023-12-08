الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

خلال 24 ساعة، ضبط ‏59551 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

خلال 24 ساعة.. ضبط
خلال 24 ساعة.. ضبط ‏59551 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏59551 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (59551) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (10158) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  (498) مخالفة السير بدون تراخيص،  (135) مخالفة دراجات نارية، (1439) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة،  (18) مخالفة موقف عشوائى،  (5) مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

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أجهزة وزارة الداخلية استراتيجية وزارة الداخلية التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة الادارة العامة للمرور تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص مخالفات شروط التراخيص مخالفة تجاوز السرعة المقررة

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