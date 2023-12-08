الأمن العام يقضي على 6 بؤر إجرامية لتجارة المخدرات في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الفيوم، الأقصر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن القضاء على 6 بؤر إجرامية لتجارة المخدرات فى المحافظات

مديرية أمن الفيوم

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إبشواي.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية وعدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



مديرية أمن الأقصر

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القرنة.. وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).



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وتم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن البحيرة

كما تم ضبط (عاطلين، سائق مركبة "توك توك") بدائرة قسم شرطة كفر الدوار وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن الجيزة

وتم ضبط (أحد الأشخاص) وبدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 20,700 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



مديرية أمن الدقهلية

كما تم ضبط (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركزى شرطة "دكرنس – شربين" وبحوزتهم (5 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين –كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - فرد محلى – بندقية خرطوش- عدد من الطلقات).

و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.