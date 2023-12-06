طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بمذاق مميز وخطوات بسيطة
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، المكرونة بالبشاميل من الأكلات الفرنسية الشهيرة التى عرفها المصريون منذ زمن وعشقوها لمذاقها المميز.
وطريقة عمل المكرونة بالبشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى عبارة عن مكرونة باللحمة المفرومة ويغطيها البشاميل وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.
وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.
مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-
كيس مكرونة بينا مسلوقة نصف سلقة
للبشاميل
4 ملاعق كبيرة بشاميل
4 ملاعق كبيرة زبد
4 أكواب لبن حليب
2 كوب ماء أو شوربة حسب الرغبة
2 مكعب مرقة دجاج
ملح
فلفل أبيض
رشة جوزة الطيب
للعصاج
نصف كيلو لحم مفروم
نصف كيلو بصل مفروم
فص ثوم
ملح
فلفل أسود
ثمرة طماطم مبشورة
ملعقة صلصة
بهارات لحم
رشة قرفة
ربع كوب ماء
زيت
بيضة
للوجه
علبة قشدة
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:-
- نسلق المكرونة فى الماء والزيت والملح وتكون نصف سلقة فقط.
- ثم ننشلها من الماء ونضعها فى مصفاه ونتركها جانبا.
- نحضر البشاميل، حيث نحمر الدقيق فى الزبد جيدا حتى يحمر لونهم.
- ثم نضيف اللبن الحليب البارد تدريجيا مع التقليب جيدا، ثم نضيف الماء.
- ونقلب على النار الهادئة حتى يغلظ القوام وتختفى جميع التكتلات به.
- ثم نضيف مكعبات مرق الدجاج وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود.
- ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نعصج اللحم المفروم حيث نشوحه فى القليل من الزيت حتى يتغير لونه
ثم نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل البصل.
- ثم نضيف الطماطم والفلفل والصلصة والتوابل ونقلب جيدا.
- ثم نضيف ربع كوب ماء ونهدي النار حتى تمام نضج اللحم.
- ثم نرفع العصاج من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع بها ملعقتين بشاميل.
- ثم نضيف البيضة إلى البشاميل مع الفلفل الاسود ونقلب جيدا.
- ثم نأخذ القليل من البشاميل ونضعه على كمية المكرونة ونقلب جيدا.
- ثم نضع طبقة من المكرونة فى صينية الفرن، وعليها العصاج كاملا.
- ثم نضيف طبقة المكرونة الأخيرة وعلى الوجه نصب كمية البشاميل المتبقية.
- ثم نوزع علبة القشدة على الوجه.
- ثم ندخل المكرونة الفرن حتى يحمر لونها.
- ثم نخرجها ونتركها تبرد وتهدأ قليلا.
- ثم نقطعها وتقدم ساخنة بجانب الفراخ أو اللحوم الحمراء بأنواعها، مع السلطة الخضراء والمخللات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.