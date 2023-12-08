الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تجدد القصف الصاروخي على سديروت ومستوطنات غلاف غزة

تجدد القصف الصاروخي
تجدد القصف الصاروخي على سديروت ومستوطنات غلاف غزة، فيتو

أخبار غزة، أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، بتجدد الرشقات الصاروخية تجاه مستوطنة سديروت وعدد آخر من مستوطنات غلاف غزة.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها.

إفشال محاولة صهيونية لتحرير أحد الأسرى

وقالت كتائب القسام: إنها أفشلت المحاولة، لافتة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، لتتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

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وأوضحت كتائب القسام أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، مضيفة: "سيطرنا أيضا خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية".

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي  ارتفاع عدد قتلاه منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن القتيلين هما الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش (28 عاما)، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، واللواء (احتياط) كوبي ديفاش (41 عاما)، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14).

وذكر بأن العنصرين قتلا في المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.

وتدور معارك عنيفة داخل أكبر مُدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين على هجوم حركة حماس ضد إسرائيل وبدء حرب يواصل عدد القتلى فيها الارتفاع.

وبعد مرحلة أولى من هجومه البري ضد حماس تركزت في شمال غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته هذا الأسبوع إلى الجنوب حيث يوجد زهاء مليوني مدني أصبحوا محاصرين في مناطق باتت مساحتها تضيق تدريجا.

وبإسناد جوي وبحري وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى خان يونس الخميس ودار قتال في هذه المدينة الأكبر في جنوب القطاع كما اشتبك مقاتلو حماس مع الجيش الإسرائيلي شمالا في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.

وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة الصغير المحاصر والمدمر جراء القصف الإسرائيلي لتبلغ الخميس 17177 شهيدا نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وفجر الجمعة أفادت الوزارة باستشهاد 40 شخصا في غارات قرب مدينة غزة و"عشرات" آخرين في جباليا (شمال) وخان يونس (جنوب).

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