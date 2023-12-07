الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط و3 جنود خلال معارك مع كتائب القسام في غزة

مقتل جنود في جيش
مقتل جنود في جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل ضابط و3 جنود خلال معارك مع كتائب القسام  في قطاع غزة.


وفي السياق ذاته أكد  جيش الاحتلال في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق  في جيش الاحتلال خلال معارك  مع كتائب القسام في القطاع.


خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة 

وكبدت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس وعلى مدار ال3 أيام الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح  والمعدات العسكرية.


وذكرت  كتائب القسام، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن قواتها تمكنت خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة من تدمير 79 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا فقط في محاور التوغل في غزة.


وفي السياق ذاته،  أكدت كتائب القسام، أن مقاتليها نجحوا في قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.


وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

 

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حركة حماس، أن عناصرها قتلوا جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في معارك شهدتها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

وقالت الحركة: "تمكنا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شمال شرقي خان يونس".

 

وأكدت كتائب القسام في بيانها: "قبل قليل تمكنا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم، في محور شرق خان يونس".

 

معارك برية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام 

وتجدر الإشارة إلى أن خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، تشهد معارك برية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حماس، كما تستهدفها القوات الإسرائيلية بعمليات قصف عنيفة.

 

وذكرت دولة الاحتلال الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الخميس، إنها قتلت عددا من المسلحين في خان يونس، من بينهم مسلحان خرجا لإطلاق النار من نفق، غداة دخول القوات الإسرائيلية وسط المدينة.

 

وقالت حماس في وقت سابق، إن "القتال كان ضاريا" في خانيونس، التي شهدت نزوح عشرات الآلاف من سكانها إلى أقصى جنوب قطاع غزة.

 

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، بإصابة نحو 100 جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصابات خطيرة في العيون جراء معارك غزة.

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كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين

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تدمير 79 آلية عسكرية، كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في 3 أيام

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