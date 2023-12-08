مقتل جنود إسرائيليين بالخطأ في قصف لجيش الاحتلال بغزة

أخبار غزة، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن قصفا إسرائيليا بـ"الخطأ" على مناطق في قطاع غزة، أسفر عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين.

وقالت الصحيفة: إن مروحية أباتشي قصفت منزلًا كانت تعمل فيه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد هاجمت المروحية بناء على طلب من القوات البرية، ولكن على ما يبدو أنه بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض أصاب المبنى الخطأ وتسببت في مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

ووصفت الصحيفة الحدث قائلة: "بعد أكثر من 10000 هجوم جوي ناجح، وقعت في الأيام الماضية حادثة غير عادية في قطاع غزة".

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ونقلت عن جيش الاحتلال قوله، "يتم التحقيق في الحادث وسيتم تقديم المعلومات للعائلات ومن ثم للجمهور. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشارك في عزاء عائلة الثكلى ويرافقهم والجرحى".

انتقاد حاد من رئيس وزراء إسرائيل الأسبق لحكومة نتنياهو

في سياق متصل، انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الحالية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالإرهابية.

وقال أولمرت في مقابلة متلفزة: "ليكون الأمر واضحا، نتنياهو كارثة وطنية في تاريخ إسرائيل وعليه أن يرحل، ووجود بن غفير في الحكومة أمر فظيع، ووجود سموتريتش أمر فظيع".

شباب التلال الاستيطانية في الضفة الغربية

وأضاف: "وجود مجموعة مثل شباب التلال (الاستيطانية) في الضفة الغربية أمر فظيع، وما أعتقده عن بن غفير ورفاقه وقد أوضحت هذا الأمر في إسرائيل أمامهم بوضوح وليس في تركيا، وقد أسميتهم بالأعداء، قلت إنهم سفاحون وقتلة وإرهابيون، قلت ذلك عن شعبي وعن وزراء بلدي".

وتابع: "منذ عام 2009 كانت السياسة الإسرائيلية سلبية تماما، ولم تكن على استعداد للشروع في أي عمليات ذات مغزى أو ضرورة، ولم يتم اتباع السياسات التي تم تحديدها والتي حملت فرصا كبيرة للسلام، وأنا لا أعفي الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009 من مسؤولياتها عن عدم التواصل".

وقال: "أعتقد أن نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل ويجب أن يطرد فورا ويلقى به خارجا، فقد آن الأوان لخروجه من المشهد لأسباب كثيرة لا علاقة لها بالفلسطينيين".