سفاحون وقتلة وإرهابيون، انتقاد حاد من رئيس وزراء إسرائيل الأسبق لحكومة نتنياهو

طوفان الأقصى، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الحالية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالإرهابية.

وقال أولمرت في مقابلة متلفزة: "ليكون الأمر واضحا، نتنياهو كارثة وطنية في تاريخ إسرائيل وعليه أن يرحل، ووجود بن غفير في الحكومة أمر فظيع، ووجود سموتريتش أمر فظيع".

شباب التلال الاستيطانية في الضفة الغربية

وأضاف: "وجود مجموعة مثل شباب التلال (الاستيطانية) في الضفة الغربية أمر فظيع، وما أعتقده عن بن غفير ورفاقه وقد أوضحت هذا الأمر في إسرائيل أمامهم بوضوح وليس في تركيا، وقد أسميتهم بالأعداء، قلت إنهم سفاحون وقتلة وإرهابيون، قلت ذلك عن شعبي وعن وزراء بلدي".

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وتابع: "منذ عام 2009 كانت السياسة الإسرائيلية سلبية تماما، ولم تكن على استعداد للشروع في أي عمليات ذات مغزى أو ضرورة، ولم يتم اتباع السياسات التي تم تحديدها والتي حملت فرصا كبيرة للسلام، وأنا لا أعفي الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009 من مسئولياتها عن عدم التواصل".

وقال: "أعتقد أن نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل ويجب أن يطرد فورا ويلقى به خارجا، فقد آن الأوان لخروجه من المشهد لأسباب كثيرة لا علاقة لها بالفلسطينيين".

خلافات حادة في حكومة نتنياهو

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه معارضة كبيرة من قبل المعارضة والشارع الإسرائيليين في الأونة الأخيرة، وقد ظهرت خلافات بينه وبين مجلس حربه عقب رفض وزير دفاعه يوآف جالانت مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء السبت الماضي بقاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة، بسبب "فقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن"، محملا إياه "مسئولية الفشل".

واستأنفت محكمة إسرائيلية يوم الإثنين الماضي، محاكمة نتنياهو بتهم الفساد الموجهة إليه، بعد أن توقفت الجلسات لثلاثة أشهر بسبب عطلة المحاكم والحرب على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى".