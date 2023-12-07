اتركوا لنا هذه المهمة، أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على هذه الدولة

طلبت الولايات المتحدة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على الهجمات الحوثية التي تستهدفها، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

إفساح المجال للجيش الأمريكي

ونقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة طالبت الاحتلال الإسرائيلي بإفساح المجال للجيش الأمريكي للرد على هجمات الحوثيين، عبر قواعده وسفنه في المنطقة.

وأوضح المسؤولون أن واشنطن لا تريد ردا إسرائيليا على الحوثيين في اليمن، لأن ذلك "قد يعني انخراطها في صراع أوسع ضد أذرع إيران في الشرق الأوسط".

وتحارب إسرائيل على جبهتين، جنوبية ضد قطاع غزة وهدفها المعلن "القضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى الذين تحتجزهم"، وشمالية ضد حزب الله وفصائل أخرى في لبنان.

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طائرات مسيّرة وصواريخ تستهدف إسرائيل

ويشن الحوثيون ضربات بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ تستهدف الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه على قطاع غزة وارتكابه المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين واستشهاد 16 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

كما استهدف الحوثيون سفنا تجارية تابعة لحلفاء دولة الكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وكانت واشنطن أعلنت مساعيها لإنشاء قوة عسكرية دولية لما اسمته حماية الملاحة في البحر الأحمر، بعد تكرار الهجمات الحوثية على السفن في المنطقة.

وأمس الأربعاء تبنت جماعة الحوثي هجمات جديدة على الاحتلال الاسرائيلي، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا فوق البحر الأحمر.

وجاء في بيان للحوثيين نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن الجماعة أطلقت "دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف عسكرية" للاحتلال في إيلات، المطلة على البحر الأحمر.

صاروخ أرض أرض

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "تم التعرف على صاروخ أرض أرض في اتجاه إسرائيل، واعتراضه في منطقة البحر الأحمر"، وأضاف أن "الهدف لم يدخل إسرائيل".