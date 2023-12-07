المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ثمن الحرب كبير بسبب سقوط الكثير من الجنود

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، أن الجنود الإسرائيليين يعملون داخل أنفاق غزة، ويشتبكون مع عناصر كتائب القسام.

حرب داخل الأنفاق فى غزة

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن ثمن الحرب كبير بسبب سقوط الكثير من الجنود الإسرائيليين في المعارك.

واعترف أن هناك مراكز ثقل لحركة حماس في منطقتي جباليا والشجاعية في قطاع غزة.

إسرائيل تهاجم الأمين العام للأمم المتحدة

حرب غزة، من جهة أخرى رد المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، علي تلويح أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ضد إسرائيل.

بقاء حركة حماس

وزعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال: جوتيريش يستخدم نفوذه لضمان بقاء حماس بدلا من محاسبتها وهذا تهديد للسلم والأمن الدوليين.

تقويض حكم حماس

وتابع: يجب علي الأمين العام دعم الجهود لتقويض حكم حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدا: نرفض أي دعوة لوقف اطلاق النار رفضا قاطعا لأن هذا يصب في مصلحة حماس.

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شرطين لإنهاء الحرب في غزة

وأشار: يمكن إنهاء الحرب في غزة بشرطين هما الإفراج عن كل المختطفين واستسلام حماس، لافتًا: نمارس ضغوطا كي يتمكن الصليب الأحمر من زيارة الرهائن في غزة.

قلق إسرائيل

وأثار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قلق إسرائيل بتلويحه لأول مرة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.

ومن جانبها، قالت الخبيرة وأستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف الدكتورة نادية حلمى في تصريحات خاصة لفيتو، إن المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة تمنح للأمين العام للمنظمة صلاحية لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ثم أرسل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" خطابًا لمجلس الأمن الدولى بشأن غزة، متطرقًا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة ٩٩ من ميثاق المنظمة الدولية.

وأضافت: "جوتيريش أكد فى رسالته للأمم المتحدة، بأن الحرب في غزة ستؤدى إلى مفاقمة وتزايد حدة التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".

المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة



وأوضحت حلمي أن الهدف الأساسي من المادة ٩٩، هو التعامل مع الحالات التي يواجه فيها مجلس الأمن الدولى صعوبات فى التوصل إلى إتفاق بشأن مناقشة الصراعات، وذلك لأن لفت إنتباه المجلس إلى الحالات التي تشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين من شأنه أن يدفع أعضاء المجلس إلى التركيز على دورهم فى منع نشوب الصراعات، وتفعيل مجموعة من الأدوات المنصوص عليها فعليًا طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت: "وهذا ما قد يدفع المجلس إلى اتخاذ خطوات جدية فعالة"، لافتة إلي أن"داج همرشولد" الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة فى ١٠ أبريل ١٩٥٣ إلى ١٨ سبتمبر ١٩٦١، قال إن المادة ٩٩، تعد أهم من أى مادة أخرى فى ميثاق الأمم المتحدة، لأنها حولت الأمين العام من مسؤول إدارى بحت إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية واضحة.

وأضافت: هنا نجد أنه من النادر وغير المعهود دوليًا أن يتم اللجوء إلى المادة ٩٩، وكانت المرة الأولى التي أدى فيها استخدم المادة ٩٩ إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراء، هى رسالة "داج همرشولد" الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة في ١٣ يوليو عام ١٩٦٠، والتي طلب فيها عقد إجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع المحتدم فى دولة الكونغو. وأدى الإجتماع الذي عقد عقب رسالة "همرشولد" إلى تفويض مجلس الأمن الدولى فى اليوم التالي لعملية عسكرية تابعة للأمم المتحدة لمساعدة حكومة الكونغو.