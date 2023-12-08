قناع طبيعي لإخفاء عيوب البشرة والحفاظ على شبابها

مشاكل البشرة عديدة وللأسف بعضها يصعب علاجها مايدفع الفتيات إلى استخدام مستحضرات التجميل التى تخفى عيوب البشرة.

ولكن خبراء البشرة أوجدوا العديد من الحلول للقضاء على عيوب البشرة وذلك من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وتجعلها صافية.

وصفة طبيعية لإخفاء عيوب البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لإخفاء عيوب البشرة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة لبان دكر

كوب ماء

ملعقة قهوة

ملعقة لبن بودر

الطريقة:-

نغسل اللبان الدكر ونصفيه ثم ننقعه فى كوب الماء ليلة كاملة.

وفى اليوم التالى نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونتركه جانبا.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها القهوة واللبن البودر ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف منقوع اللبان الدكر تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لإخفاء عيوب البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.