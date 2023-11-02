أعراض فقر الدم، شحوب الجلد وصعوبة التنفس

أعراض فقر الدم، يمكن ملاحظتها بالمزيد من التدقيق، وفقر الدم هو حالة تحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وخلايا الدم الحمراء هي المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين، مما قد يؤدي إلى ظهور مجموعة من المشاكل الصحية.

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري أمراض الباطنةوالغدد الصماء، أن أعراض فقر الدم الشائعة تشمل ما يلي:

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التعب

هو العرض الأكثر شيوعًا لفقر الدم، قد تشعر بالتعب الشديد حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

الدوخة أو الدوار

يمكن أن يحدثا لأن قلبك يضطر إلى العمل بجهد أكبر؛ لضخ الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء جسمك.

شحوب الجلد

لأن خلايا الدم الحمراء السليمة تعطي الجلد لونه الوردي.

صعوبة التنفس

خاصةً عند ممارسة الرياضة أو صعود السلالم.

الصداع

برودة اليدين والقدمين

سرعة ضربات القلب

وأضاف الدكتور محمد، أنه قد تظهر بعض الأعراض الأخرى لفقر الدم، اعتمادًا على نوع فقر الدم الذي تعاني منه.

على سبيل المثال، قد يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد من أعراض أخرى، مثل:

تقرحات الفم أو اللسان

تقصف الأظافر

شهية غير طبيعية، مثل الرغبة في تناول الثلج أو الطين.

فقر الدم

أسباب فقر الدم

وأوضح الدكتور محمد، أن هناك العديد من الأسباب لفقر الدم، والتي يستعرضها في السطور التالية:

نقص الحديد

هو السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم، ويحدث نقص الحديد عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من الحديد، لإنتاج الهيموجلوبين، ويمكن أن يحدث نقص الحديد بسبب سوء التغذية، أو فقدان الدم، أو بعض الحالات الطبية، مثل مرض كرون أو متلازمة سوء الامتصاص.

نقص فيتامين ب12

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقر الدم، يحدث نقص فيتامين ب12 عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من فيتامين ب12 لإنتاج الهيموغلوبين. يمكن أن يحدث نقص فيتامين ب12 بسبب سوء التغذية، أو بعض الحالات الطبية، مثل مرض بيروني أو التهاب القولون التقرحي.

نقص حمض الفوليك

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقر الدم، ويحدث نقص حمض الفوليك عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من حمض الفوليك لإنتاج الهيموجلوبين. يمكن أن يحدث نقص حمض الفوليك بسبب سوء التغذية، أو بعض الحالات الطبية، مثل التهاب القولون التقرحي.

فقر الدم المنجلي

هو نوع من فقر الدم ينتج فيه جسمك خلايا دم حمراء غير طبيعية على شكل منجل، ويمكن أن تؤدي خلايا الدم الحمراء المنجلية إلى انسداد الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الألم، والتعب، ومشاكل القلب.

فقر الدم الخبيث

هو نوع من فقر الدم ينتج فيه جسمك أجسامًا مضادة تهاجم خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يؤدي فقر الدم الخبيث إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك التعب، والضعف، وشحوب الجلد.

علاج فقر الدم

يعتمد علاج فقر الدم على السبب الأساسي.

في بعض الحالات، يمكن علاج فقر الدم عن طريق تغيير النظام الغذائي أو تناول المكملات الغذائية، وفي حالات أخرى، قد يلزم العلاج الطبي، مثل نقل الدم أو الأدوية.